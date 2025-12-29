Трамп допустив, що заява Кремля про атаку на резиденцію Путіна є фейком

Трамп допустил, что атака на резиденцию Путина — это фейк
Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что российский диктатор Владимир Путин обвиняет Украину. Кремль сообщил ему, что она якобы атаковала его резиденцию дронами.
Об этом сообщает NYT.
Фейк от Путина
Трамп заявил, что Путин сообщил ему во время их телефонного разговора в понедельник утром о вероятном нападении на его государственную резиденцию в Новгородской области.
"Это нехорошо. Не забывайте о "Томагавках". Я остановил "Томагавки". Я не хотел этого, потому что мы говорим о, знаете, деликатном периоде. Одно дело атаковать, потому что на них нападают. Другое дело атаковать его [Путина] дом. Сейчас не подходящее время делать это", — отметил Трамп журналистам в своем имении Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.
Отвечая на замечание репортеров, что заявление Кремля может оказаться фальшивым и на вопрос, подтвердили ли разведывательные службы США факт нападения, Трамп сказал:
"Мы узнаем. Вы говорите, что, возможно, нападения не было. Возможно, я думаю, но Путин сказал мне сегодня утром, что было".
Напомним, что Россия пообещала нанести удары по Украине в ответ на якобы совершенную атаку на госрезиденцию Путина и заявила, что цели для таких ударов уже были выбраны.
Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский отреагировал на заявления Кремля о якобы атаке на резиденцию Путина. Президент Украины назвал их фейком.
