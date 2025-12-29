Видео
Главная Новости дня Трамп допустил, что атака на резиденцию Путина — это фейк

Трамп допустил, что атака на резиденцию Путина — это фейк

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 22:11
Трамп допустив, що заява Кремля про атаку на резиденцію Путіна є фейком
Фото иллюстративное: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что российский диктатор Владимир Путин обвиняет Украину. Кремль сообщил ему, что она якобы атаковала его резиденцию дронами.

Об этом сообщает NYT.

Читайте также:

Фейк от Путина

Трамп заявил, что Путин сообщил ему во время их телефонного разговора в понедельник утром о вероятном нападении на его государственную резиденцию в Новгородской области.

"Это нехорошо. Не забывайте о "Томагавках". Я остановил "Томагавки". Я не хотел этого, потому что мы говорим о, знаете, деликатном периоде. Одно дело атаковать, потому что на них нападают. Другое дело атаковать его [Путина] дом. Сейчас не подходящее время делать это", — отметил Трамп журналистам в своем имении Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

Отвечая на замечание репортеров, что заявление Кремля может оказаться фальшивым и на вопрос, подтвердили ли разведывательные службы США факт нападения, Трамп сказал:

"Мы узнаем. Вы говорите, что, возможно, нападения не было. Возможно, я думаю, но Путин сказал мне сегодня утром, что было".

Напомним, что Россия пообещала нанести удары по Украине в ответ на якобы совершенную атаку на госрезиденцию Путина и заявила, что цели для таких ударов уже были выбраны.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский отреагировал на заявления Кремля о якобы атаке на резиденцию Путина. Президент Украины назвал их фейком.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
