Переговори Трампа та Путіна - коли вони будуть

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп анонсував проведення розмови з лідером Росії Володимиром Путіним. Це має статися вранці 18 березня за американським часом.

Про це повідомляє канал "Donald Trump українською I Дональд Трамп I Новини".

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Коли Трамп переговорить із Путіним

Президент США заявив, що переговори щодо України наближаються до вирішального моменту. За його словами, зараз тривають активні зусилля для досягнення миру, припинення вогню та укладення мирної угоди.

Окрім цього, він зазначив, що має намір обговорити ситуацію з президентом Росії Володимиром Путіним. Головною темою розмови стане доля військових, які опинилися в оточенні на Курщині.

"Завтра я розмовлятиму з президентом Росії Путіним, щоб врятувати деяких солдатів, які потрапили у велику біду", — заявив американський президент.

За його словами, розмова з Путіним запланована на завтра вранці (ввечері за київським часом), і від її результатів багато в чому залежатиме подальший розвиток подій.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість визнання українського Криму територією Росії. Це може передбачати майбутня угода про припинення війни.

Водночас сенатор Грем пригрозив Путіну в разі маніпуляції Трампом.