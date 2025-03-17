Переговоры Трампа и Путина - когда они будут

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение разговора с лидером России Владимиром Путиным. Это должно произойти утром 18 марта по американскому времени.

Об этом сообщает канал "Donald Trump на украинском I Дональд Трамп I Новости".

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Президент США заявил, что переговоры по Украине приближаются к решающему моменту. По его словам, сейчас продолжаются активные усилия для достижения мира, прекращения огня и заключения мирного соглашения.

Кроме этого, он отметил, что намерен обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой разговора станет судьба военных, которые оказались в окружении в Курской области.

"Завтра я поговорю с президентом России Путиным, чтобы спасти некоторых солдат, которые попали в большую беду", — заявил американский президент.

По его словам, разговор с Путиным запланирован на завтра утром (вечером по киевскому времени), и от его результатов во многом будет зависеть дальнейшее развитие событий.

Напомним, что ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность признания украинского Крыма территорией России. Это может предусматривать будущее соглашение о прекращении войны.

В то же время сенатор Грэм пригрозил Путину в случае манипуляции Трампом.