Трамп заявив про масові вбивства в Ірані та застеріг Тегеран

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп повідомив, що очікує на перевірений звіт щодо повідомлень про масові вбивства в Ірані, та застеріг Тегеран від подальшої ескалації. Під час розмови з журналістами він зазначив, що сигнали про велику кількість загиблих виглядають надзвичайно масштабними, однак підсумкові дані ще не підтверджені.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на коментарі Дональда Трампа журналістам CBS.

Реклама

Читайте також:

Дональд Трамп закликав Іран припинити насильство проти цивільних

Коментуючи слова іранської сторони про можливу відповідь у разі ударів з боку США, американський лідер нагадав, що подібні заяви Тегеран робив і раніше. Водночас Трамп звернувся до чинного керівництва Ірану із закликом, за його словами, проявити людяність і утриматися від насильства проти цивільних.

На запитання про ймовірне військове втручання США президент відповів, що не обговорюватиме військову стратегію з представниками медіа.

Окремо у вівторок, 13 січня, Дональд Трамп публічно закликав іранців не зупиняти протести та "пам'ятати імена" тих, хто їх принижує й переслідує.

Він заявив, що "допомога вже в дорозі", пояснюючи це тим, що, на його думку, іранський клерикальний істеблішмент посилює репресивні заходи проти найбільших за останні роки демонстрацій. У дописі на платформі Truth Social Трамп написав: "Іранські патріоти, продовжуйте протестувати — захопіть інститути! Допомога вже в дорозі!".

Але при цьому він не уточнив, що саме має на увазі під "допомогою". Він також заявив, що скасував усі контакти та заплановані зустрічі з іранськими чиновниками доти, доки, як він висловився, не припиняться "безглузді вбивства" учасників протестів.

Іранська сторона у відповідь звинуватила президента США у сприянні політичній дестабілізації та підбурюванні до насильства.

Тим часом різні джерела наводять відмінні оцінки щодо кількості жертв. Зокрема, джерела CBS News повідомляли, що число загиблих в Ірані могло сягнути щонайменше 12 тис. осіб, водночас підкреслюючи, що це не остаточні дані і реальні цифри можуть бути значно більшими.

Окремо зазначається, що іранський чиновник заявив про близько 2000 загиблих — це названо першим випадком, коли влада оприлюднила загальну кількість жертв за понад два тижні загальнонаціональних заворушень.

Нагадаємо, про готовність США втрутитися на захист цивільних в Ірані Дональд Трамп говорив й раніше. Натомість Іран пригрозив атакою у відповідь.

Окремо Дональд Трамп ввів мита проти країн, які співпрацюють з Іраном.

Тим часом у світі різко змінилися ціни на нафту через заворушення в Ірані.