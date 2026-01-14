Трамп заявил о массовых убийствах в Иране и предостерег Тегеран

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ожидает проверенный отчет по сообщениям о массовых убийствах в Иране, и предостерег Тегеран от дальнейшей эскалации. Во время разговора с журналистами он отметил, что сигналы о большом количестве погибших выглядят чрезвычайно масштабными, однако итоговые данные еще не подтверждены.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комментарии Дональда Трампа журналистам CBS.

Реклама

Читайте также:

Дональд Трамп призвал Иран прекратить насилие против гражданских

Комментируя слова иранской стороны о возможном ответе в случае ударов со стороны США, американский лидер напомнил, что подобные заявления Тегеран делал и раньше. В то же время Трамп обратился к действующему руководству Ирана с призывом, по его словам, проявить человечность и воздержаться от насилия против гражданских.

На вопрос о вероятном военном вмешательстве США президент ответил, что не будет обсуждать военную стратегию с представителями медиа.

Отдельно во вторник, 13 января, Дональд Трамп публично призвал иранцев не останавливать протесты и "помнить имена" тех, кто их унижает и преследует.

Он заявил, что "помощь уже в пути", объясняя это тем, что, по его мнению, иранский клерикальный истеблишмент усиливает репрессивные меры против крупнейших за последние годы демонстраций. В заметке на платформе Truth Social Трамп написал: "Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватите институты! Помощь уже в пути!".

Но при этом он не уточнил, что именно имеет в виду под "помощью". Он также заявил, что отменил все контакты и запланированные встречи с иранскими чиновниками до тех пор, пока, как он выразился, не прекратятся "бессмысленные убийства" участников протестов.

Иранская сторона в ответ обвинила президента США в содействии политической дестабилизации и подстрекательстве к насилию.

Между тем разные источники приводят разные оценки по количеству жертв. В частности, источники CBS News сообщали, что число погибших в Иране могло достичь не менее 12 тыс. человек, одновременно подчеркивая, что это не окончательные данные и реальные цифры могут быть значительно больше.

Отдельно отмечается, что иранский чиновник заявил об около 2000 погибших - это названо первым случаем, когда власти обнародовали общее количество жертв за более чем две недели общенациональных беспорядков.

Напомним, о готовности США вмешаться в защиту гражданских в Иране Дональд Трамп говорил и раньше. Зато Иран пригрозил ответной атакой.

Отдельно Дональд Трамп ввел пошлины против стран, которые сотрудничают с Ираном.

Тем временем в мире резко изменились цены на нефть из-за беспорядков в Иране.