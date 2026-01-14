Трамп заявил о массовых убийствах в Иране и предостерег Тегеран

Трамп ждет подтвержденный отчет о массовых убийствах в Иране
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ожидает проверенный отчет по сообщениям о массовых убийствах в Иране, и предостерег Тегеран от дальнейшей эскалации. Во время разговора с журналистами он отметил, что сигналы о большом количестве погибших выглядят чрезвычайно масштабными, однако итоговые данные еще не подтверждены.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комментарии Дональда Трампа журналистам CBS.
Дональд Трамп призвал Иран прекратить насилие против гражданских
Комментируя слова иранской стороны о возможном ответе в случае ударов со стороны США, американский лидер напомнил, что подобные заявления Тегеран делал и раньше. В то же время Трамп обратился к действующему руководству Ирана с призывом, по его словам, проявить человечность и воздержаться от насилия против гражданских.
На вопрос о вероятном военном вмешательстве США президент ответил, что не будет обсуждать военную стратегию с представителями медиа.
Отдельно во вторник, 13 января, Дональд Трамп публично призвал иранцев не останавливать протесты и "помнить имена" тех, кто их унижает и преследует.
Он заявил, что "помощь уже в пути", объясняя это тем, что, по его мнению, иранский клерикальный истеблишмент усиливает репрессивные меры против крупнейших за последние годы демонстраций. В заметке на платформе Truth Social Трамп написал: "Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватите институты! Помощь уже в пути!".
Но при этом он не уточнил, что именно имеет в виду под "помощью". Он также заявил, что отменил все контакты и запланированные встречи с иранскими чиновниками до тех пор, пока, как он выразился, не прекратятся "бессмысленные убийства" участников протестов.
Иранская сторона в ответ обвинила президента США в содействии политической дестабилизации и подстрекательстве к насилию.
Между тем разные источники приводят разные оценки по количеству жертв. В частности, источники CBS News сообщали, что число погибших в Иране могло достичь не менее 12 тыс. человек, одновременно подчеркивая, что это не окончательные данные и реальные цифры могут быть значительно больше.
Отдельно отмечается, что иранский чиновник заявил об около 2000 погибших - это названо первым случаем, когда власти обнародовали общее количество жертв за более чем две недели общенациональных беспорядков.
Напомним, о готовности США вмешаться в защиту гражданских в Иране Дональд Трамп говорил и раньше. Зато Иран пригрозил ответной атакой.
Отдельно Дональд Трамп ввел пошлины против стран, которые сотрудничают с Ираном.
Тем временем в мире резко изменились цены на нефть из-за беспорядков в Иране.
