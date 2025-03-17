Трамп заявив, що поговорить 18 березня з Путіним про завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент США Дональд Трамп анонсував, що планує поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним про завершення війни в Україні. За його словами, дзвінок має відбутися у вівторок.

Про це повідомляє Reuters.

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"У вівторок я поговорю з президентом Путіним. За вихідні було виконано багато роботи", — сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One, повертаючись до Вашингтона з Флориди.

Водночас він зауважив, що наразі немає чіткої відповіді, чи можливе вже закінчення війни. Однак додав, що шанси "дуже хороші".

"Ми хочемо подивитися, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, зможемо, можливо, ні, але я думаю, що в нас дуже хороші шанси", — резюмував він.

Нагадаємо, вчора спецпредставник Трампа Стів Віткофф анонсував, що цього тижня відбудеться зустріч із переговорними групами з України та Росії. Він також зазначив, що в переговорах РФ і США дистанція щодо України скорочується.

Також ми писали, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем пригрозив Путіну в разі маніпуляції Трампом. Він сказав, що якщо це так, тоді президент РФ про це пошкодує.