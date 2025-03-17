Трамп заявил, что поговорит 18 марта с Путиным о завершении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что планирует поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным о завершении войны в Украине. По его словам, звонок должен состоятся во вторник.

Об этом сообщает Reuters.

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"Во вторник я поговорю с президентом Путиным. Да выходные было проделано много работы", — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One, возвращаясь в Вашингтон из Флориды.

В то же время он отметим, что пока нет четкого ответа, возможно ли уже окончание войны. Однако добавил, что шансы "очень хорошие".

"Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть сможем, может быть нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы", — резюмировал он.

Напомним, вчера спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф анонсировал, что на этой неделе состоится встреча с переговорными группами из Украины и России. Он также отметил, что в переговорах РФ и США дистанция по Украине сокращается.

Также мы писали, что сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил Путину в случае манипуляции Трампом. Он сказал, что если это так, тогда президент РФ об этом пожалеет.