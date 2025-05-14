Трамп анонсував хороші новини щодо війни в Україні — назвав терміни

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував хороші новини щодо Росії та Україні. За його словами, вони будуть протягом трьох найближчих днів.

Про це Дональд Трамп заявив на зустрічі з еміром Катару в Досі у середу, 14 травня.

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"Ви дуже активно допомагаєте нам в інших регіонах, як-от з Росією та Україною. Думаю, що ми можемо мати досить хороші новини звідти сьогодні, а можливо, і завтра або у п'ятницю — побачимо", — зазначив Трамп.

Крім того, він подякував за все, особливо за їхню дружбу.

Нагадаємо, Катар надасть Трампу реактивний літак Boeing 747-8, який будуть використовувати як Air Force One.

Раніше лідер США висловив сподівання на "досить позитивні" результати за підсумками переговорів між Росією та Україною у Туреччині 15 травня.