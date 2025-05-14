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Трамп анонсував хороші новини щодо війни в Україні

14 травня 2025 17:04
Аркадій Пастула - Редактор
Трамп анонсував хороші новини щодо війни в Україні — назвав терміни
Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Аркадій Пастула - Редактор

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував хороші новини щодо Росії та Україні. За його словами, вони будуть протягом трьох найближчих днів. 

Про це Дональд Трамп заявив на зустрічі з еміром Катару в Досі у середу, 14 травня.

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"Ви дуже активно допомагаєте нам в інших регіонах, як-от з Росією та Україною. Думаю, що ми можемо мати досить хороші новини звідти сьогодні, а можливо, і завтра або у п'ятницю — побачимо", — зазначив Трамп.

Крім того, він подякував за все, особливо за їхню дружбу.

Нагадаємо, Катар надасть Трампу реактивний літак Boeing 747-8, який будуть використовувати як Air Force One.

Раніше лідер США висловив сподівання на "досить позитивні" результати за підсумками переговорів між Росією та Україною у Туреччині 15 травня.

США війна Дональд Трамп Україна Катар Росія
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