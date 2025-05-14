Трамп анонсував хороші новини щодо війни в Україні — назвав терміни

Трамп анонсував хороші новини щодо війни в Україні
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував хороші новини щодо Росії та Україні. За його словами, вони будуть протягом трьох найближчих днів.
Про це Дональд Трамп заявив на зустрічі з еміром Катару в Досі у середу, 14 травня.
Хороші новини щодо війни в Україні
"Ви дуже активно допомагаєте нам в інших регіонах, як-от з Росією та Україною. Думаю, що ми можемо мати досить хороші новини звідти сьогодні, а можливо, і завтра або у п'ятницю — побачимо", — зазначив Трамп.
Крім того, він подякував за все, особливо за їхню дружбу.
Нагадаємо, Катар надасть Трампу реактивний літак Boeing 747-8, який будуть використовувати як Air Force One.
Раніше лідер США висловив сподівання на "досить позитивні" результати за підсумками переговорів між Росією та Україною у Туреччині 15 травня.
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