Трамп анонсировал хорошие новости по войне в Украине — назвал сроки

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал хорошие новости по России и Украине. По его словам, они будут в течение трех ближайших дней.

Об этом Дональд Трамп заявил на встрече с эмиром Катара в Дохе в среду, 14 мая.

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"Вы очень активно помогаете нам в других регионах, например с Россией и Украиной. Думаю, что мы можем иметь достаточно хорошие новости оттуда сегодня, а возможно, и завтра или в пятницу — увидим", — отметил Трамп.

Кроме того, он поблагодарил за все, особенно за их дружбу.

Напомним, Катар предоставит Трампу реактивный самолет Boeing 747-8, который будут использовать как Air Force One.

Ранее лидер США выразил надежду на "достаточно положительные" результаты по итогам переговоров между Россией и Украиной в Турции 15 мая.