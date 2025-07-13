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ТОВ порушило умови контракту із СЗРУ — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 01:03
Компанія поставила зовнішній розвідці неліцензійного ПЗ — як її покарав суд
Зала суду. Фото ілюстративне: 6aas.com.ua

ТОВ "Краяни" поставило СЗРУ неліцензійне програмне забезпечення для радіостанцій Motorola. Використання такого продукту могло створити ризики для національної безпеки.

Про це йдеться у вироку, який Північний апеляційний господарський суд ухвалив 7 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, договір СЗРУ та ТОВ "Краяни" уклали в серпні минулого року. Компанія мала поставити зовнішній розвідці ключі активації алгоритму шифрування AES-256 для радіостанцій Motorola. Під час перевірки наданого програмного забезпечення з'ясувалося, що ключі не відображаються на серверах Motorola Solutions, а отже можуть бути нелегальними.   Унаслідок використання ключів без справжньої ліцензії та підтвердженого шифру міг статися витік розвідувальних даних.

Рішення суду

Під час судового засідання представники ТОВ стверджували, що в технічній документації не йшлося про обов'язкову наявність офіційної ліцензії. Суд дійшов висновку, що компанія не підтвердила легальність програмного забезпечення й порушила умови договору. ТОВ "Краяни" має сплатити майже 163 тисячі гривень штрафу й пені за порушення строків і умов контракту.

Нагадаємо, в Одеській області батька трьох дітей визнали винним в ухилення від мобілізації. Чоловік багатодітний, але це не звільняє його від призову, бо одна дитина вже повнолітня.

Також ми повідомляли, що чоловік із Рівного у Viber-групі поширював інформацію про дислокацію військових. Йому призначили покарання у вигляді іспитового строку та конфіскації iPhone 7.

суд правосуддя Служба зовнішньої розвідки договір компанії судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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