Компанія поставила зовнішній розвідці неліцензійного ПЗ — як її покарав суд

Зала суду. Фото ілюстративне: 6aas.com.ua

ТОВ "Краяни" поставило СЗРУ неліцензійне програмне забезпечення для радіостанцій Motorola. Використання такого продукту могло створити ризики для національної безпеки.

Про це йдеться у вироку, який Північний апеляційний господарський суд ухвалив 7 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, договір СЗРУ та ТОВ "Краяни" уклали в серпні минулого року. Компанія мала поставити зовнішній розвідці ключі активації алгоритму шифрування AES-256 для радіостанцій Motorola. Під час перевірки наданого програмного забезпечення з'ясувалося, що ключі не відображаються на серверах Motorola Solutions, а отже можуть бути нелегальними. Унаслідок використання ключів без справжньої ліцензії та підтвердженого шифру міг статися витік розвідувальних даних.

Рішення суду

Під час судового засідання представники ТОВ стверджували, що в технічній документації не йшлося про обов'язкову наявність офіційної ліцензії. Суд дійшов висновку, що компанія не підтвердила легальність програмного забезпечення й порушила умови договору. ТОВ "Краяни" має сплатити майже 163 тисячі гривень штрафу й пені за порушення строків і умов контракту.

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