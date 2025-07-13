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Главная Новости дня ООО нарушило условия контракта с СВРУ — что решил суд

ООО нарушило условия контракта с СВРУ — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 01:03
Компания поставила внешней разведке нелицензионное ПО — как ее наказал суд
Зал суда. Фото иллюстративное: 6aas.com.ua

ООО "Краяны" поставило СВРУ нелицензионное программное обеспечение для радиостанций Motorola. Использование такого продукта могло создать риски для национальной безопасности.

Об этом говорится в приговоре, который Северный апелляционный хозяйственный суд вынес 7 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, договор СВРУ и ООО "Краяны" заключили в августе прошлого года. Компания должна была поставить внешней разведке ключи активации алгоритма шифрования AES-256 для радиостанций Motorola. Во время проверки предоставленного программного обеспечения выяснилось, что ключи не отображаются на серверах Motorola Solutions, а следовательно могут быть нелегальными. В результате использования ключей без настоящей лицензии и подтвержденного шифра могла произойти утечка разведывательных данных.

Решение суда

Во время судебного заседания представители ООО утверждали, что в технической документации не говорилось об обязательном наличии официальной лицензии. Суд пришел к выводу, что компания не подтвердила легальность программного обеспечения и нарушила условия договора. ООО "Краяны" должно уплатить почти 163 тысячи гривен штрафа и пени за нарушение сроков и условий контракта.

Напомним, в Одесской области отца троих детей признали виновным в уклонении от мобилизации. Мужчина многодетный, но это не освобождает его от призыва, потому что один ребенок уже совершеннолетний.

Также мы сообщали, что мужчина из Ровно в Viber-группе распространял информацию о дислокации военных. Ему назначили наказание в виде испытательного срока и конфискации iPhone 7.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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