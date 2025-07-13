Компания поставила внешней разведке нелицензионное ПО — как ее наказал суд

Зал суда. Фото иллюстративное: 6aas.com.ua

ООО "Краяны" поставило СВРУ нелицензионное программное обеспечение для радиостанций Motorola. Использование такого продукта могло создать риски для национальной безопасности.

Об этом говорится в приговоре, который Северный апелляционный хозяйственный суд вынес 7 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, договор СВРУ и ООО "Краяны" заключили в августе прошлого года. Компания должна была поставить внешней разведке ключи активации алгоритма шифрования AES-256 для радиостанций Motorola. Во время проверки предоставленного программного обеспечения выяснилось, что ключи не отображаются на серверах Motorola Solutions, а следовательно могут быть нелегальными. В результате использования ключей без настоящей лицензии и подтвержденного шифра могла произойти утечка разведывательных данных.

Решение суда

Во время судебного заседания представители ООО утверждали, что в технической документации не говорилось об обязательном наличии официальной лицензии. Суд пришел к выводу, что компания не подтвердила легальность программного обеспечения и нарушила условия договора. ООО "Краяны" должно уплатить почти 163 тысячи гривен штрафа и пени за нарушение сроков и условий контракта.

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