Компания поставила внешней разведке нелицензионное ПО — как ее наказал суд

ООО нарушило условия контракта с СВРУ — что решил суд
ООО "Краяны" поставило СВРУ нелицензионное программное обеспечение для радиостанций Motorola. Использование такого продукта могло создать риски для национальной безопасности.
Об этом говорится в приговоре, который Северный апелляционный хозяйственный суд вынес 7 июля.
Детали дела
Согласно судебным материалам, договор СВРУ и ООО "Краяны" заключили в августе прошлого года. Компания должна была поставить внешней разведке ключи активации алгоритма шифрования AES-256 для радиостанций Motorola. Во время проверки предоставленного программного обеспечения выяснилось, что ключи не отображаются на серверах Motorola Solutions, а следовательно могут быть нелегальными. В результате использования ключей без настоящей лицензии и подтвержденного шифра могла произойти утечка разведывательных данных.
Решение суда
Во время судебного заседания представители ООО утверждали, что в технической документации не говорилось об обязательном наличии официальной лицензии. Суд пришел к выводу, что компания не подтвердила легальность программного обеспечения и нарушила условия договора. ООО "Краяны" должно уплатить почти 163 тысячи гривен штрафа и пени за нарушение сроков и условий контракта.
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