Схема для ухилянтів у Києві — юристи і лікарі продавали фіктивні довідки

Обшуки у підозрюваних. Фото: СБУ

Служба безпеки і Нацполіція викрили у Києві ще одну схему для ухилянтів. Юристи та лікарі продавали фіктивні довідки тим, хто не хотів йти у військо.

Про це повідомили в СБУ 19 серпня.

Яку схему для ухилянтів вигадали у Києві

Правоохоронці розповіли, що затримали у Києві місцевого адвоката, який торгував фіктивними довідками для ухилянтів. Для відстрочки від армії замовники підробляли своїм клієнтам медичні висновки про нібито наявні в чоловіків тяжкі діагнози. До таких "заробітків" він також залучив ще одного юриста та трьох лікарів з відомих медустанов у столиці.

Як відомо, усі учасники "схеми" діяли у змові та чіткій координації один з одним і мали налагоджений алгоритм взаємодії: від пошуку клієнтів до продажу їм фальшивих документів.

Крім того, фігуранти за гроші пропонували ухилянтам "бронь" через фіктивне працевлаштування до однієї з держустанов столиці.

Обшуки в обвинувачених

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявили понад 7 млн грн, 250 тис. доларів та 16 тис. євро готівкою. У гривневому еквіваленті це становить понад 17 млн грн.

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Затримання підозрюваної. Фото: СБУ

"Правоохоронці задокументували злочини фігурантів і затримали організатора оборудки "на гарячому", коли він одержував новий транш хабаря", — йдеться у повідомленні.

Наразі затриманому і двом його спільникам — юристу та лікарю-кардіологу — повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

зловживання впливом;

пособництво у підкупі працівника підприємства, установи чи організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Усі зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

