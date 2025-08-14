За гроші хотів вивезти мобілізованого — працівник УДО отримав підозру

Працівник УДО за гроші намагався вивезти мобілізованого з частини
Військовослужбовець одного з державних правоохоронних органів спеціального призначення за гроші вивіз мобілізованого з навчального центру. За це йому оголосили про підозру.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань 14 серпня.
Підозра для працівника УДО
Правоохоронці розповіли, що в липні цього року військовослужбовець через знайомих у військовій частині домовився вивести курсанта з території частини. За таку послугу обіцяв заплати 4000 доларів.
Зазначається, що до справи також був залучений заступник командира цієї ж частини. У визначений час офіцер вивів молодого чоловіка за межі військового об'єкту, де інший співучасник чекав його на своєму автомобілі.
"Правоохоронці зупинили автомобіль, що рухався в бік Києва, і затримали мобілізованого та його "помічника". У машині знайшли службове посвідчення, гроші, військову форму та інші документи", — йдеться у повідомленні.
Військовослужбовцю оголосили підозру в наданні хабаря, а курсанту навчального центру — у дезертирстві.
"Заступник командира діяв під контролем правоохоронців. Слідчі також перевіряють, чи міг затриманий бути причетний до вивезення інших людей з військових частин і навчальних центрів на Чернігівщині", — сказали в ДБР.
Як відомо, підозрюваним обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Нагадаємо, 13 серпня правоохоронці проводили 150 одночасних обшуків по Україні. Такі дії проходять в межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон.
Також ми писали, що нещодавно викрили майже 30 ухилянтів. Це відбулося в межах третього етапу операції "Опікун".
