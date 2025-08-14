Відео
Головна Новини дня Працівник УДО за гроші намагався вивезти мобілізованого з частини

Працівник УДО за гроші намагався вивезти мобілізованого з частини

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 14:10
За гроші хотів вивезти мобілізованого — працівник УДО отримав підозру
Затримання підозрюваного. Фото: ДБР

Військовослужбовець одного з державних правоохоронних органів спеціального призначення за гроші вивіз мобілізованого з навчального центру. За це йому оголосили про підозру.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань 14 серпня. 

Читайте також:

Підозра для працівника УДО

Правоохоронці розповіли, що в липні цього року військовослужбовець через знайомих у військовій частині домовився вивести курсанта з території частини. За таку послугу обіцяв заплати 4000 доларів. 

Зазначається, що до справи також був залучений заступник командира цієї ж частини. У визначений час офіцер вивів молодого чоловіка за межі військового об'єкту, де інший співучасник чекав його на своєму автомобілі.

"Правоохоронці зупинили автомобіль, що рухався в бік Києва, і затримали мобілізованого та його "помічника". У машині знайшли службове посвідчення, гроші, військову форму та інші документи", — йдеться у повідомленні. 

null
Затримання підозрюваного. Фото: ДБР

Військовослужбовцю оголосили підозру в наданні хабаря, а курсанту навчального центру — у дезертирстві. 

"Заступник командира діяв під контролем правоохоронців. Слідчі також перевіряють, чи міг затриманий бути причетний до вивезення інших людей з військових частин і навчальних центрів на Чернігівщині", — сказали в ДБР. 

Як відомо, підозрюваним обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, 13 серпня правоохоронці проводили 150 одночасних обшуків по Україні. Такі дії проходять в межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон. 

Також ми писали, що нещодавно викрили майже 30 ухилянтів. Це відбулося в межах третього етапу операції "Опікун".

корупція гроші УДО мобілізація ухилянти
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
