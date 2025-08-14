За деньги хотел вывезти мобилизованного — работник УГО получил подозрение

Задержание подозреваемого. Фото: ГБР

Военнослужащий одного из государственных правоохранительных органов специального назначения за деньги вывез мобилизованного из учебного центра. За это ему объявили о подозрении.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований 14 августа.

Подозрение для работника УГО

Правоохранители рассказали, что в июле этого года военнослужащий через знакомых в воинской части договорился вывести курсанта с территории части. За такую услугу обещал заплатить 4000 долларов.

Отмечается, что к делу также был привлечен заместитель командира этой же части. В определенное время офицер вывел молодого человека за пределы военного объекта, где другой соучастник ждал его на своем автомобиле.

"Правоохранители остановили автомобиль, который двигался в сторону Киева, и задержали мобилизованного и его "помощника". В машине нашли служебное удостоверение, деньги, военную форму и другие документы", — говорится в сообщении.

Военнослужащему объявили подозрение в даче взятки, а курсанту учебного центра — в дезертирстве.

"Заместитель командира действовал под контролем правоохранителей. Следователи также проверяют, мог ли задержанный быть причастен к вывозу других людей из воинских частей и учебных центров на Черниговщине", — сказали в ГБР.

Как известно, подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, 13 августа правоохранители проводили 150 одновременных обысков по Украине. Такие действия проходят в рамках спецоперации по перекрытию каналов переправки мужчин призывного возраста за границу.

Также мы писали, что недавно разоблачили почти 30 уклонистов. Это произошло в рамках третьего этапа операции "Опекун".