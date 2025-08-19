Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Торговали фиктивными справками — разоблачили схему для уклонистов

Торговали фиктивными справками — разоблачили схему для уклонистов

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 14:00
Схема для уклонистов в Киеве — юристы и врачи продавали фиктивные справки
Обыски у подозреваемых. Фото: СБУ

Служба безопасности и Нацполиция разоблачили в Киеве еще одну схему для уклонистов. Юристы и врачи продавали фиктивные справки тем, кто не хотел идти в армию.

Об этом сообщили в СБУ 19 августа.

Реклама
Читайте также:

Какую схему для уклонистов придумали в Киеве

Правоохранители рассказали, что задержали в Киеве местного адвоката, который торговал фиктивными справками для уклонистов. Для отсрочки от армии заказчики подделывали своим клиентам медицинские заключения о якобы имеющихся у мужчин тяжелых диагнозах. К таким "заработкам" он также привлек еще одного юриста и трех врачей из известных медучреждений в столице.

Как известно, все участники "схемы" действовали в сговоре и четкой координации друг с другом и имели отлаженный алгоритм взаимодействия: от поиска клиентов до продажи им фальшивых документов.

Кроме того, фигуранты за деньги предлагали уклонистам "бронь" через фиктивное трудоустройство в одно из госучреждений столицы.

Обыски у обвиняемых

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружили более 7 млн грн, 250 тыс. долларов и 16 тыс. евро наличными. В гривневом эквиваленте это составляет более 17 млн грн.

null
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ
null
Задержание подозреваемой. Фото: СБУ

"Правоохранители задокументировали преступления фигурантов и задержали организатора сделки "на горячем", когда он получал новый транш взятки", — говорится в сообщении.

Сейчас задержанному и двум его сообщникам — юристу и врачу-кардиологу — сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • злоупотребление влиянием;
  • пособничество в подкупе работника предприятия, учреждения или организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Все злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников незаконной деятельности. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, работник УГО за деньги пытался вывезти мобилизованного из воинской части. За это ему объявили о подозрении.

Также мы писали, что недавно разоблачили почти 30 уклонистов. Это произошло в рамках третьего этапа операции "Опекун".

коррупция мобилизация война в Украине справка уклонисты
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации