Схема для уклонистов в Киеве — юристы и врачи продавали фиктивные справки

Торговали фиктивными справками — разоблачили схему для уклонистов
Служба безопасности и Нацполиция разоблачили в Киеве еще одну схему для уклонистов. Юристы и врачи продавали фиктивные справки тем, кто не хотел идти в армию.
Об этом сообщили в СБУ 19 августа.
Какую схему для уклонистов придумали в Киеве
Правоохранители рассказали, что задержали в Киеве местного адвоката, который торговал фиктивными справками для уклонистов. Для отсрочки от армии заказчики подделывали своим клиентам медицинские заключения о якобы имеющихся у мужчин тяжелых диагнозах. К таким "заработкам" он также привлек еще одного юриста и трех врачей из известных медучреждений в столице.
Как известно, все участники "схемы" действовали в сговоре и четкой координации друг с другом и имели отлаженный алгоритм взаимодействия: от поиска клиентов до продажи им фальшивых документов.
Кроме того, фигуранты за деньги предлагали уклонистам "бронь" через фиктивное трудоустройство в одно из госучреждений столицы.
Обыски у обвиняемых
Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружили более 7 млн грн, 250 тыс. долларов и 16 тыс. евро наличными. В гривневом эквиваленте это составляет более 17 млн грн.
"Правоохранители задокументировали преступления фигурантов и задержали организатора сделки "на горячем", когда он получал новый транш взятки", — говорится в сообщении.
Сейчас задержанному и двум его сообщникам — юристу и врачу-кардиологу — сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- злоупотребление влиянием;
- пособничество в подкупе работника предприятия, учреждения или организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Все злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников незаконной деятельности. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, работник УГО за деньги пытался вывезти мобилизованного из воинской части. За это ему объявили о подозрении.
Также мы писали, что недавно разоблачили почти 30 уклонистов. Это произошло в рамках третьего этапа операции "Опекун".
Читайте Новини.LIVE!