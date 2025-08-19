Схема для уклонистов в Киеве — юристы и врачи продавали фиктивные справки

Обыски у подозреваемых. Фото: СБУ

Служба безопасности и Нацполиция разоблачили в Киеве еще одну схему для уклонистов. Юристы и врачи продавали фиктивные справки тем, кто не хотел идти в армию.

Об этом сообщили в СБУ 19 августа.

Какую схему для уклонистов придумали в Киеве

Правоохранители рассказали, что задержали в Киеве местного адвоката, который торговал фиктивными справками для уклонистов. Для отсрочки от армии заказчики подделывали своим клиентам медицинские заключения о якобы имеющихся у мужчин тяжелых диагнозах. К таким "заработкам" он также привлек еще одного юриста и трех врачей из известных медучреждений в столице.

Как известно, все участники "схемы" действовали в сговоре и четкой координации друг с другом и имели отлаженный алгоритм взаимодействия: от поиска клиентов до продажи им фальшивых документов.

Кроме того, фигуранты за деньги предлагали уклонистам "бронь" через фиктивное трудоустройство в одно из госучреждений столицы.

Обыски у обвиняемых

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружили более 7 млн грн, 250 тыс. долларов и 16 тыс. евро наличными. В гривневом эквиваленте это составляет более 17 млн грн.

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Задержание подозреваемой. Фото: СБУ

"Правоохранители задокументировали преступления фигурантов и задержали организатора сделки "на горячем", когда он получал новый транш взятки", — говорится в сообщении.

Сейчас задержанному и двум его сообщникам — юристу и врачу-кардиологу — сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

злоупотребление влиянием;

пособничество в подкупе работника предприятия, учреждения или организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Все злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников незаконной деятельности. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

