Термінова зустріч лідерів ЄС у Парижі щодо України — хто братиме участь

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Президент Європейської ради, очільниця Єврокомісії та генеральний секретар НАТО долучаться до термінової зустрічі лідерів ЄС, ініційованої президентом Франції у відповідь на останні дії адміністрації президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Також будуть присутні глави урядів кількох країн.

Про це повідомив представник Європейської Ради (ЄР), пише Інтерфакс-Україна.

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Представник ЄР зазначив, що на зустрічі у Єлисейському палаці у другій половині понеділка, 17 лютого, також будуть присутні глави урядів Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії, а також президент Європейської комісії та генеральний секретар НАТО.

"Президент Європейської Ради Антоніо Кошта візьме участь у зустрічі, скликаній президентом Макроном, завтра вдень у Парижі. Зустріч має на меті розпочати консультації європейських лідерів щодо ситуації в Україні та питань безпеки в Європі", — сказав він.

За словами представника Європейської Ради, згодом обговорення можуть тривати в інших форматах.

"Потім їхні дискусії можуть продовжитися в інших форматах з метою об’єднання всіх партнерів, зацікавлених у мирі та безпеці в Європі", — підсумував він.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон скликав терміновий саміт європейських лідерів у Парижі. Очікується, що однією з ключових тем зустрічі стануть нещодавні заяви президента США Дональда Трампа. Долучитися планує і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.