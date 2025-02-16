Срочная встреча лидеров ЕС в Париже по Украине — кто будет участвовать

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Президент Европейского совета, глава Еврокомиссии и генеральный секретарь НАТО присоединятся к срочной встрече лидеров ЕС, инициированной президентом Франции в ответ на последние действия администрации президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине. Также будут присутствовать главы правительств нескольких стран.

Об этом сообщил представитель Европейского Совета, пишет Интерфакс-Украина.

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Представитель Евросовета отметил, что на встрече в Елисейском дворце во второй половине понедельника, 17 февраля, также будут присутствовать главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также президент Европейской комиссии и генеральный секретарь НАТО.

"Президент Европейского Совета Антонио Кошта примет участие во встрече, созванной президентом Макроном, завтра днем в Париже. Цель встречи — начать консультации европейских лидеров по ситуации в Украине и вопросам безопасности в Европе", — сказал он.

По словам представителя Европейского Совета, впоследствии обсуждения могут продолжаться в других форматах.

"Затем их дискуссии могут продолжиться в других форматах с целью объединения всех партнеров, заинтересованных в мире и безопасности в Европе", — подытожил он.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон созвал срочный саммит европейских лидеров в Париже. Ожидается, что одной из ключевых тем встречи станут недавние заявления Президента США Дональда Трампа. Присоединиться планирует и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.