Tomahawk відкриє шлях для Taurus — прогноз від військового США

Tomahawk відкриє шлях для Taurus — прогноз від військового США

Дата публікації: 13 листопада 2025 09:28
Оновлено: 09:28
Ракети Tomahawk можуть привести до поставок Taurus — експерт
Ракета Taurus. Фото ілюстративне: Reuters

Передача Україні ракет Tomahawk не стане переломним моментом на фронті, проте може запустити нову хвилю західної військової підтримки. Ексрадник генерала, командуючого армією США в Європі Марк Вояджер вважає, що це рішення Вашингтона може вплинути на позицію Німеччини щодо Taurus.

Про це Марк Вояджер заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час заходу ReBuild Ukraine у Варшаві.

Tomahawk як сигнал підтримки і тиску на партнерів

Американський військовий експерт зазначив, що поява Tomahawk в арсеналі України не означатиме різкої зміни балансу сил. За його словами, це радше політичний сигнал, який свідчить про готовність США посилювати підтримку Києва та демонструє рішучість у стримуванні російської агресії. Водночас це може підштовхнути партнерів до ухвалення рішень, які раніше залишалися невизначеними. Марк Вояджер вважає, що передача ракет Tomahawk Україні відкриє шлях для постачання німецьких Taurus.

"Я знаю, що рішення щодо передачі Tomahawk пов'язане із великою напругою.... Ви маєте набагато потужнішу ракету — Фламінго", — зазначив Вояджер.

Вояджер підкреслив, що крок США чинитиме додатковий тиск на РФ і водночас створить передумови для зняття політичних обмежень у Берліні. Він нагадав, що українська оборонна промисловість уже має власні високоточні ракети, такі як "Фламінго", здатні конкурувати з американськими розробками. На думку експерта, ці процеси свідчать про зростання самостійності України в питанні оборонних технологій.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що американські виробники готові передати або продати Україні ракети Tomahawk, якщо відповідне рішення ухвалить президент США Дональд Трамп.

Раніше ми також інформували, що посол України у США Ольга Стефанішина заявила про позитивні переговори щодо закупівлі ракет великої дальності, зокрема Tomahawk.

США Україна ракети Taurus Tomahawk
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
