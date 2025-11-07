Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зробив заяву про передачу Україні ракет Tomahawk

Зеленський зробив заяву про передачу Україні ракет Tomahawk

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 17:55
Оновлено: 17:55
Зеленський зроби заяву про передачу Tomahawk для України від США
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американські виробники готові передати або продати Україні крилаті ракети Tomahawk за умови рішення лідера США Дональда Трампа. Він додав, що обговорювали також інші далекобійні системи та комплекти послуг.

Про це глава держави сказав під час брифінгу у п'ятницю, 7 листопада.

Реклама
Читайте також:

Зеленський висловився про передачу Tomahawk

Під час виступу Зеленський наголосив, що переговори торкалися різних варіантів зброї та послуг для посилення можливостей України по далекому ураженню.

"Ви розумієте, американські виробники з радістю передадуть нам або продадуть Україні відповідні системи. Ми говорили не тільки про Tomahawk і про речі, які, скажімо так, не буду говорити, багато різних назв, які також непогано діють щодо далекобійності. Тобто нас цікавив комплект різних, якщо можна використовувати таке слово, різних послуг", — сказав Зеленський.

За словами президента, отримання таких систем залежить від політичного рішення в США, і українська сторона очікує на позитивну відповідь від американської адміністрації. У випадку погодження постачань це могло б значно розширити можливості України щодо ураження важливих військових та логістичних цілей противника на великій дальності.

Нагадаємо, під час брифінгу Володимир Зеленський назвав ключові потреби ЗСУ.

А також президент заявив, що Україна не дозволить Росії заробляти на своїй енергетиці.

Володимир Зеленський США війна в Україні далекобійна зброя Tomahawk
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації