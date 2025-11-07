Зеленський зроби заяву про передачу Tomahawk для України від США

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американські виробники готові передати або продати Україні крилаті ракети Tomahawk за умови рішення лідера США Дональда Трампа. Він додав, що обговорювали також інші далекобійні системи та комплекти послуг.

Про це глава держави сказав під час брифінгу у п'ятницю, 7 листопада.

Зеленський висловився про передачу Tomahawk

Під час виступу Зеленський наголосив, що переговори торкалися різних варіантів зброї та послуг для посилення можливостей України по далекому ураженню.

"Ви розумієте, американські виробники з радістю передадуть нам або продадуть Україні відповідні системи. Ми говорили не тільки про Tomahawk і про речі, які, скажімо так, не буду говорити, багато різних назв, які також непогано діють щодо далекобійності. Тобто нас цікавив комплект різних, якщо можна використовувати таке слово, різних послуг", — сказав Зеленський.

За словами президента, отримання таких систем залежить від політичного рішення в США, і українська сторона очікує на позитивну відповідь від американської адміністрації. У випадку погодження постачань це могло б значно розширити можливості України щодо ураження важливих військових та логістичних цілей противника на великій дальності.

