Главная Новости дня Зеленский сделал заявление о передаче Украине ракет Tomahawk

Зеленский сделал заявление о передаче Украине ракет Tomahawk

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 17:55
обновлено: 19:32
Зеленский сделай заявление о передаче Tomahawk для Украины от США
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американские производители готовы передать или продать Украине крылатые ракеты Tomahawk при условии решения лидера США Дональда Трампа. Он добавил, что обсуждали также другие дальнобойные системы и комплекты услуг.

Об этом глава государства сказал во время брифинга в пятницу, 7 ноября.

Читайте также:

Зеленский высказался о передаче Tomahawk

Во время выступления Зеленский отметил, что переговоры касались различных вариантов оружия и услуг для усиления возможностей Украины по дальнему поражению.

"Вы понимаете, американские производители с радостью передадут нам или продадут Украине соответствующие системы. Мы говорили не только о Tomahawk и о вещах, которые, скажем так, не буду говорить, много разных названий, которые также неплохо действуют по дальнобойности. То есть нас интересовал комплект различных, если можно использовать такое слово, различных услуг", — сказал Зеленский.

По словам президента, получение таких систем зависит от политического решения в США, и украинская сторона ожидает положительного ответа от американской администрации. В случае согласования поставок это могло бы значительно расширить возможности Украины по поражению важных военных и логистических целей противника на большой дальности.

Напомним, во время брифинга Владимир Зеленский назвал ключевые потребности ВСУ.

А также президент заявил, что Украина не позволит России зарабатывать на своей энергетике.

Владимир Зеленский США война в Украине дальнобойное оружие Tomahawk
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
