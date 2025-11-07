Украина не позволит России влиять на энергетику — Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не позволит России зарабатывать на энергетике. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов относительно возможного влияния Дональда Трампа на премьера Венгрии Виктора Орбана — в частности, сможет ли тот убедить Будапешт прекратить блокирование вступления Украины в ЕС и отказаться от российской нефти.

Об этом украинский лидер сообщил во время брифинга в пятницу, 7 ноября.

Украина не позволит России влиять на энергетику

"Мы не можем дать возможности россиянам зарабатывать на энергетике. И даже там, где Украине скручивают руки, она найдет выход", — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что Соединенные Штаты заинтересованы в решении этого вопроса, однако подчеркнул, что Украина, которая находится под российской агрессией, имеет еще большую мотивацию к действиям.

"Орбан, который постоянно проговаривает вопрос с различными важными игроками, чтобы они повлияли на нас, на мой взгляд, должен был строить свою избирательную кампанию не на ненависти к Украине, а на дружбе", — отметил президент.

Он также подчеркнул, что никто не сможет остановить развитие Украины и ее движение в Европу.

"Даже россияне не смогли этого сделать", — подытожил Зеленский.

