Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський заявив, що РФ не зможе заробляти на енергетиці України

Зеленський заявив, що РФ не зможе заробляти на енергетиці України

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 17:31
Оновлено: 17:31
Україна не дозволить Росії впливати на енергетику - Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не дозволить Росії заробляти на енергетиці. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого впливу Дональда Трампа на прем’єра Угорщини Віктора Орбана — зокрема, чи зможе той переконати Будапешт припинити блокування вступу України до ЄС і відмовитися від російської нафти.

Про це український лідер повідомив під час брифінгу у п'ятницю, 7 листопада.

Реклама
Читайте також:

Україна не дозволить Росії впливати на енергетику

"Ми не можемо дати можливості росіянам заробляти на енергетиці. І навіть там, де Україні скручують руки, вона знайде вихід", — наголосив глава держави.

Зеленський відзначив, що Сполучені Штати зацікавлені у вирішенні цього питання, однак наголосив, що Україна, яка перебуває під російською агресією, має ще більшу мотивацію до дій.

"Орбан, який постійно проговорює питання з різними важливими гравцями, щоб вони вплинули на нас, на мій погляд, повинен був будувати свою виборчу кампанію не на ненависті до України, а на дружбі", — зазначив президент.

Він також підкреслив, що ніхто не зможе зупинити розвиток України та її рух до Європи.

"Навіть росіяни не змогли цього зробити", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у ГУР повідомили про знищення трьох ниток нафтопроводу поблизу Москви, який забезпечує пальним армія ворога.

А також міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що Китай може суттєво вплинути на завершення війни в Україні.

Володимир Зеленський США Угорщина нафта енергетика
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації