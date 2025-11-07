Україна не дозволить Росії впливати на енергетику - Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не дозволить Росії заробляти на енергетиці. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого впливу Дональда Трампа на прем’єра Угорщини Віктора Орбана — зокрема, чи зможе той переконати Будапешт припинити блокування вступу України до ЄС і відмовитися від російської нафти.

Про це український лідер повідомив під час брифінгу у п'ятницю, 7 листопада.

Україна не дозволить Росії впливати на енергетику

"Ми не можемо дати можливості росіянам заробляти на енергетиці. І навіть там, де Україні скручують руки, вона знайде вихід", — наголосив глава держави.

Зеленський відзначив, що Сполучені Штати зацікавлені у вирішенні цього питання, однак наголосив, що Україна, яка перебуває під російською агресією, має ще більшу мотивацію до дій.

"Орбан, який постійно проговорює питання з різними важливими гравцями, щоб вони вплинули на нас, на мій погляд, повинен був будувати свою виборчу кампанію не на ненависті до України, а на дружбі", — зазначив президент.

Він також підкреслив, що ніхто не зможе зупинити розвиток України та її рух до Європи.

"Навіть росіяни не змогли цього зробити", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у ГУР повідомили про знищення трьох ниток нафтопроводу поблизу Москви, який забезпечує пальним армія ворога.

А також міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що Китай може суттєво вплинути на завершення війни в Україні.