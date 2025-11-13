Видео
Tomahawk откроет путь для Taurus — прогноз от военного США

Дата публикации 13 ноября 2025 09:28
обновлено: 09:28
Ракеты Tomahawk могут привести к поставкам Taurus - эксперт
Ракета Taurus. Фото иллюстративное: Reuters

Передача Украине ракет Tomahawk не станет переломным моментом на фронте, однако может запустить новую волну западной военной поддержки. Экс-советник генерала, командующего армией США в Европе Марк Вояджер считает, что это решение Вашингтона может повлиять на позицию Германии по Taurus.

Об этом Марк Вояджер заявил в комментарии журналистке Новости.LIVE Галине Остаповец во время мероприятия ReBuild Ukraine в Варшаве.

Tomahawk как сигнал поддержки и давления на партнеров

Американский военный эксперт отметил, что появление Tomahawk в арсенале Украины не будет означать резкого изменения баланса сил. По его словам, это скорее политический сигнал, который свидетельствует о готовности США усиливать поддержку Киева и демонстрирует решимость в сдерживании российской агрессии. В то же время это может подтолкнуть партнеров к принятию решений, которые ранее оставались неопределенными. Марк Вояджер считает, что передача ракет Tomahawk Украине откроет путь для поставки немецких Taurus.

"Я знаю, что решение о передаче Tomahawk связано с большой напряженностью... Вы имеете гораздо более мощную ракету — Фламинго", — отметил Вояджер.

Вояджер подчеркнул, что шаг США окажет дополнительное давление на РФ и одновременно создаст предпосылки для снятия политических ограничений в Берлине. Он напомнил, что украинская оборонная промышленность уже имеет собственные высокоточные ракеты, такие как "Фламинго", способные конкурировать с американскими разработками. По мнению эксперта, эти процессы свидетельствуют о росте самостоятельности Украины в вопросе оборонных технологий.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американские производители готовы передать или продать Украине ракеты Tomahawk, если соответствующее решение примет президент США Дональд Трамп.

Ранее мы также информировали, что посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о позитивных переговорах по закупке ракет большой дальности, в частности Tomahawk.

