Прем'єр-міністр Молдови Васіле Тофан. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Молдови Васіле Тофан заявив, що Молдова запроваджує 50% знижку на залізничний транзит українських вантажів своєю територією. Таке рішення має допомогти країні зберегти свою логістику на тлі російських ударів по портах та транспорту, а також підтримати експорт та постачання.

Про це він розповів на Київському міжнародному економічному форумі, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Молдова надала знижку на транзит українських вантажів

Прем'єр-міністр Васіле Тофан заявив на Київському міжнародному економічному форумі про рішення надати 50% знижку на залізничне перевезення вантажів України через територію Молдови. За його словами, через обстріли РФ по українських портах та логістиці такі маршрути — це особливе значення для економічного стану держави.

Крім того, він додав, що така знижка була ухвалена проти бюджетні обмеження Молдови та їх залізничні проблеми.

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"Дружба перевіряється не заявами, вона перевіряється рішеннями, іноді непростими", — сказав він.

Країна-союзниця прагне разом з Україною розвивати логістичні центри та склади на власній території. Прем'єр-міністр Молдови наголосив, що такі потужності підтримають державу в непростий час та дадуть можливість зберегти український експорт та постачання.

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Ми писали, що під час цього виступу прем'єр-міністр Молдови Васіле Тофан повідомив про свої справи в Києві. За його словами, він забрав посилку на "Новій пошті" та побував у магазині "Аврора".

Новини.LIVE інформували, що також він під час свого виступу заговорив українською мовою. Прем'єр-міністр звернувся до військових України та родин загиблих воїнів, Тофан висловив вдячність ЗСУ та наголосив, що їх досягнення мають значення і для Молдови.