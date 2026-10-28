Тофан: Молдова вдвічі здешевила залізничний транзит вантажів України
Прем'єр-міністр Молдови Васіле Тофан заявив, що Молдова запроваджує 50% знижку на залізничний транзит українських вантажів своєю територією. Таке рішення має допомогти країні зберегти свою логістику на тлі російських ударів по портах та транспорту, а також підтримати експорт та постачання.
Про це він розповів на Київському міжнародному економічному форумі, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Молдова надала знижку на транзит українських вантажів
Прем'єр-міністр Васіле Тофан заявив на Київському міжнародному економічному форумі про рішення надати 50% знижку на залізничне перевезення вантажів України через територію Молдови. За його словами, через обстріли РФ по українських портах та логістиці такі маршрути — це особливе значення для економічного стану держави.
Крім того, він додав, що така знижка була ухвалена проти бюджетні обмеження Молдови та їх залізничні проблеми.
"Дружба перевіряється не заявами, вона перевіряється рішеннями, іноді непростими", — сказав він.
Країна-союзниця прагне разом з Україною розвивати логістичні центри та склади на власній території. Прем'єр-міністр Молдови наголосив, що такі потужності підтримають державу в непростий час та дадуть можливість зберегти український експорт та постачання.
Ми писали, що під час цього виступу прем'єр-міністр Молдови Васіле Тофан повідомив про свої справи в Києві. За його словами, він забрав посилку на "Новій пошті" та побував у магазині "Аврора".
Новини.LIVE інформували, що також він під час свого виступу заговорив українською мовою. Прем'єр-міністр звернувся до військових України та родин загиблих воїнів, Тофан висловив вдячність ЗСУ та наголосив, що їх досягнення мають значення і для Молдови.