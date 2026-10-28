Премьер-министр Молдовы Василе Тофан. Фото: Reuters

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан заявил, что Молдова вводит 50-процентную скидку на железнодорожный транзит украинских грузов через свою территорию. Такое решение должно помочь стране сохранить свою логистику на фоне российских ударов по портам и транспорту, а также поддержать экспорт и поставки.

Об этом он рассказал на Киевском международном экономическом форуме, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Молдова предоставила скидку на транзит украинских грузов

Премьер-министр Василе Тофан заявил на Киевском международном экономическом форуме о решении предоставить 50% скидку на железнодорожную перевозку грузов Украины через территорию Молдовы. По его словам, из-за обстрелов РФ украинских портов и логистических объектов такие маршруты имеют особое значение для экономического положения государства.

Кроме того, он добавил, что такая скидка была одобрена, несмотря на бюджетные ограничения Молдовы и проблемы в железнодорожной сфере.

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"Дружба проверяется не заявлениями, она проверяется решениями, порой непростыми", — сказал он.

Страна-союзник стремится вместе с Украиной развивать логистические центры и склады на своей территории. Премьер-министр Молдовы подчеркнул, что такие мощности поддержат государство в непростое время и позволят сохранить украинский экспорт и поставки.

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Мы писали, что во время этого выступления премьер-министр Молдовы Василе Тофан рассказал о своих делах в Киеве. По его словам, он забрал посылку на "Новой почте" и побывал в магазине "Аврора".

Новини.LIVE сообщали, что во время своего выступления он также заговорил на украинском языке. Премьер-министр обратился к военным Украины и семьям погибших воинов, Тофан выразил благодарность ВСУ и подчеркнул, что их достижения имеют значение и для Молдовы.