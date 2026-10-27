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Главная Новости дня Премьер Молдовы рассказал о покупках во время визита в Киев

Премьер Молдовы рассказал о покупках во время визита в Киев

Ua ru
27 октября 2026 19:47
Эксклюзив
Премьер-министр Молдовы Тофан забрал посылку в "Новой почте" и купил товары в "Авроре" Радио Молдова
Премьер-министр Молдовы Василе Тофан. Фото: Radio Moldova

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан во время визита в Киев забрал посылку в отделении "Новой почты" и пополнил запасы в магазине "Аврора". Об этом он рассказал во время выступления на украинском языке на Киевском международном экономическом форуме.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Какие покупки сделал премьер Молдовы в Киеве

Тофан отметил, что давно пользуется украинскими логистическими сервисами. Среди его планов на эту поездку — также посетить Rozetka и приобрести пять киевских тортов, которые он хочет привезти домой.

Премьер-министр Молдовы пошутил, что надеется на понимание со стороны таможенников.

"Надеюсь, молдавская таможня не сочтёт это коммерческой партией", — сказал он.

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Как сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Молдовы Василе Тофан во время Киевского международного экономического форума на украинском языке поблагодарил ВСУ за защиту Украины. Он подчеркнул, что украинские военные защищают также дома и детей молдаван, и почтил память павших защитников.

Как сообщали Новини.LIVE, фермеры Молдовы готовят протесты 29 и 30 октября из-за неопределенности с продлением лицензирования импорта зерновых и масличных культур из Украины. Аграрии опасаются, что отмена ограничений приведет к увеличению поставок более дешевой украинской продукции и падению цен на местном рынке.

Молдова Украина Новая почта покупки дипломатия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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