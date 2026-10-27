Прем’єр-міністр Молдови Васіле Тофан. Фото: Radio Moldova

Прем’єр-міністр Молдови Васіле Тофан під час візиту до Києва забрав посилку у відділенні "Нової пошти" та поповнив запаси в магазині "Аврора". Про це він розповів під час виступу українською мовою на Київському міжнародному економічному форумі.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Які покупки зробив прем’єр Молдови в Києві

Тофан зазначив, що давно користується українськими логістичними сервісами. Серед його планів на цю поїздку — також відвідати Rozetka та придбати п’ять київських тортів, які хоче привезти додому.

Прем’єр Молдови пожартував, що сподівається на розуміння з боку митників.

"Сподіваюся, молдовська митниця не визнає це комерційною партією", — сказав він.

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Як повідомляли Новини.LIVE, прем’єр-міністр Молдови Васіле Тофан під час Київського міжнародного економічного форуму українською мовою подякував ЗСУ за захист України. Він наголосив, що українські військові захищають також домівки й дітей молдован, та вшанував пам’ять полеглих захисників.

Як повідомляли Новини.LIVE, фермери Молдови готують протести 29 і 30 жовтня через невизначеність із продовженням ліцензування імпорту зернових та олійних культур з України. Аграрії побоюються, що скасування обмежень призведе до збільшення постачання дешевшої української продукції та падіння цін на місцевому ринку.