Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Прем’єр Молдови розповів про покупки під час візиту до Києва

Прем’єр Молдови розповів про покупки під час візиту до Києва

Ua ru
27 жовтня 2026 19:47
Ексклюзив
Прем’єр Молдови Тофан забрав посилку на "Новій пошті" та купив товари в "Аврорі" Radio Moldova
Прем’єр-міністр Молдови Васіле Тофан. Фото: Radio Moldova

Прем’єр-міністр Молдови Васіле Тофан під час візиту до Києва забрав посилку у відділенні "Нової пошти" та поповнив запаси в магазині "Аврора". Про це він розповів під час виступу українською мовою на Київському міжнародному економічному форумі.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Які покупки зробив прем’єр Молдови в Києві

Тофан зазначив, що давно користується українськими логістичними сервісами. Серед його планів на цю поїздку — також відвідати Rozetka та придбати п’ять київських тортів, які хоче привезти додому.

Прем’єр Молдови пожартував, що сподівається на розуміння з боку митників.

"Сподіваюся, молдовська митниця не визнає це комерційною партією", — сказав він.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, прем’єр-міністр Молдови Васіле Тофан під час Київського міжнародного економічного форуму українською мовою подякував ЗСУ за захист України. Він наголосив, що українські військові захищають також домівки й дітей молдован, та вшанував пам’ять полеглих захисників.

Як повідомляли Новини.LIVE, фермери Молдови готують протести 29 і 30 жовтня через невизначеність із продовженням ліцензування імпорту зернових та олійних культур з України. Аграрії побоюються, що скасування обмежень призведе до збільшення постачання дешевшої української продукції та падіння цін на місцевому ринку.

Молдова Україна Нова пошта покупки дипломатія
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації