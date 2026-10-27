Люди на протестах. Фото ілюстративне: Reuters

Фермери Молдови планують провести протести із залученням сільськогосподарської техніки 29 і 30 жовтня. Вони вимагають продовжити ліцензування імпорту зернових та олійних культур з України. Якщо парламент не ухвалить відповідного рішення протягом цього тижня, аграрії готові вийти на акції протесту.

Про це повідомляє NewsMaker, передає Новини.LIVE.

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Яких заходів підтримки вимагають фермери Молдови

За інформацією видання, у деяких районах країни вже визначили місця та час проведення акцій. Невдоволення аграріїв пов’язане з відсутністю рішення про продовження механізму ліцензування імпорту українського зерна.

Фермери побоюються, що навіть короткочасне скасування обмежень призведе до збільшення постачання дешевшої продукції з України та падіння цін на місцевому ринку.

"Будь-який законодавчий вакуум, навіть на кілька днів, може завдати серйозної шкоди виробникам зернових та олійних культур у Молдові через наплив дешевої продукції з України", — заявили в асоціації "Сила фермерів".

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Українські аграрії продовжують продавати продукцію нижче собівартості через блокування основного експортного маршруту через Чорне море. Молдовські фермери вважають, що продовження ліцензування допоможе захистити місцевих виробників від подальшого зниження цін.

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