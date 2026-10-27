Люди на протестах. Фото иллюстративное: Reuters

Фермеры Молдовы планируют провести акции протеста с участием сельскохозяйственной техники 29 и 30 октября. Они требуют продлить лицензирование импорта зерновых и масличных культур из Украины. Если парламент не примет соответствующее решение в течение этой недели, аграрии готовы выйти на акции протеста.

Об этом сообщает NewsMaker, передает Новини.LIVE.

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Каких мер поддержки требуют фермеры Молдовы

По информации издания, в некоторых районах страны уже определены места и время проведения акций. Недовольство аграриев связано с отсутствием решения о продлении механизма лицензирования импорта украинского зерна.

Фермеры опасаются, что даже кратковременная отмена ограничений приведет к увеличению поставок более дешевой продукции из Украины и падению цен на местном рынке.

"Любой законодательный вакуум, даже на несколько дней, может нанести серьезный ущерб производителям зерновых и масличных культур в Молдове из-за наплыва дешевой продукции из Украины", — заявили в ассоциации "Сила фермеров".

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По информации издания, средняя цена на подсолнечник в Украине сейчас на 2,5 молдавских лея ниже, чем в Молдове. Для кукурузы разница превышает один лей.

Украинские аграрии продолжают продавать продукцию ниже себестоимости из-за блокировки основного экспортного маршрута через Чёрное море. Молдавские фермеры считают, что продление лицензирования поможет защитить местных производителей от дальнейшего снижения цен.

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