Премьер-министр Молдовы Василе Тофан. Фото: moldova1.md

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан в ходе Киевского международного экономического форума обратился на украинском языке к украинским военным и семьям погибших защитников. Он выразил благодарность ВСУ за оборону Украины и подчеркнул, что их борьба имеет значение и для соседней Молдовы.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Премьер-министр Молдовы поблагодарил украинских защитников

По словам Тофана, украинские военные позволяют бизнесу продолжать работать, удерживая оборону на фронте. В то же время многие защитники уже не вернутся к своим семьям.

"Мы в Молдове хорошо понимаем: ваши воины защищают и наши дома, наших детей. И за это мы вам безмерно благодарны", — сказал премьер.

Тофан отдал дань уважения павшим украинским защитникам и выразил благодарность тем, кто продолжает защищать государство. Он подчеркнул, что память об их жертве должна побуждать соседние страны и международных партнеров поддерживать Украину и участвовать в построении ее будущего.

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