Прем’єр Молдови Васіле Тофан. Фото: moldova1.md

Прем’єр Молдови Васіле Тофан під час Київського міжнародного економічного форуму звернувся українською мовою до українських військових і родин загиблих захисників. Він висловив вдячність ЗСУ за оборону України та наголосив, що їхня боротьба має значення і для сусідньої Молдови.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Прем’єр Молдови подякував українським захисникам

За словами Тофана, українські військові дають змогу бізнесу продовжувати працювати, утримуючи оборону на фронті. Водночас багато захисників уже не повернуться до своїх родин.

"Ми в Молдові добре розуміємо: ваші воїни захищають і наші домівки, наших дітей. І за це ми вам безмежно вдячні", — сказав прем’єр.

Тофан віддав шану полеглим українським захисникам і висловив вдячність тим, хто продовжує боронити державу. Він підкреслив, що пам’ять про їхню жертву має спонукати сусідні країни та міжнародних партнерів підтримувати Україну й долучатися до розбудови її майбутнього.

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