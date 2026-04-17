Тютюновий завод у Кременчуці виготовляв сурогатну отруту

Співвласник ліцензованого тютюнового заводу на Полтавщині налагодив масовий випуск небезпечного сурогату. Для цього він замаскував підпільний цех під легальне виробництво. Прокуратура уже вручила підозри десятьом особам, які були залучені до процесу.

На Полтавщині викрили виготовлення контрафактних цигарок та алкоголю

Слідство завершило черговий етап розслідування діяльності масштабного підпільного цеху, який функціонував у Кременчуці. Організатором схеми виявився співзасновник офіційно зареєстрованої тютюнової компанії.

Використовуючи потужності власного підприємства, він перетворив легальний завод на центр виробництва контрафактної продукції. Підпільний бізнес спеціалізувався на виготовленні цигарок та міцного алкоголю під виглядом відомих світових брендів.

Під час слідчих дій, що розпочалися ще у листопаді минулого року, правоохоронці провели серію обшуків та вилучили майно загальною вартістю близько 50 мільйонів гривень. Серед конфіскованого: повні виробничі лінії, 38 тонн тютюнової сировини, 250 тисяч готових пачок цигарок, понад 6 тисяч літрів спиртного сурогату та 190 тисяч підроблених марок акцизного податку.

Читайте також:

Експертиза підтвердила, що продукція становила пряму загрозу життю людей. У тютюні знайшли сторонні небезпечні домішки, а вилучений алкоголь не відповідав жодним державним стандартам якості.

"Це не лише про податки і тіньовий ринок. Це свідоме виготовлення отрути під виглядом легального продукту. Коли такі речі потрапляють у продаж – під ризиком опиняється чи не кожен", — заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Товар розповсюджували через мережу довірених осіб, використовуючи вантажні перевезення за готівку та поштові сервіси. Через несплату акцизів бюджет України недоотримав 16 мільйонів гривень.

Наразі 11 фігурантам справи, включно з організатором, повідомлено про підозру за статтею 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів). Питання щодо обрання їм запобіжних заходів наразі вирішується в суді.

Раніше Новини.LIVE повідомили про те, як правоохоронці викрили в Україні величезну мережу, яка займалася виготовленням та збутом синтетичних наркотиків. Під час 50 обшуків у різних регіонах країни поліція конфіскувала кілька сотень наркотичних речовин.

Так на Прикарпатті затримали причетних до виготовлення та збуту наркотиків. Вони облаштували лабораторію, правоохоронці вилучили рекордну партію амфетаміну.