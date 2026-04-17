Табачный завод в Кременчуге изготавливал суррогатный яд

Изъятый табак. Фото: ОГП

Совладелец лицензированного табачного завода на Полтавщине наладил массовый выпуск опасного суррогата. Для этого он замаскировал подпольный цех под легальное производство. Прокуратура уже вручила подозрения десяти лицам, которые были привлечены к процессу.

На Полтавщине разоблачили изготовление контрафактных сигарет и алкоголя

Следствие завершило очередной этап расследования деятельности масштабного подпольного цеха, который функционировал в Кременчуге. Организатором схемы оказался соучредитель официально зарегистрированной табачной компании.

Используя мощности собственного предприятия, он превратил легальный завод в центр производства контрафактной продукции. Подпольный бизнес специализировался на изготовлении сигарет и крепкого алкоголя под видом известных мировых брендов.

Во время следственных действий, которые начались еще в ноябре прошлого года, правоохранители провели серию обысков и изъяли имущество общей стоимостью около 50 миллионов гривен. Среди конфискованного: полные производственные линии, 38 тонн табачного сырья, 250 тысяч готовых пачек сигарет, более 6 тысяч литров спиртного суррогата и 190 тысяч поддельных марок акцизного налога.

Экспертиза подтвердила, что продукция представляла прямую угрозу жизни людей. В табаке нашли посторонние опасные примеси, а изъятый алкоголь не отвечал никаким государственным стандартам качества.

"Это не только о налогах и теневом рынке. Это сознательное изготовление яда под видом легального продукта. Когда такие вещи попадают в продажу — под риском оказывается едва ли не каждый", — заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Товар распространяли через сеть доверенных лиц, используя грузовые перевозки за наличные и почтовые сервисы. Из-за неуплаты акцизов бюджет Украины недополучил 16 миллионов гривен.

Сейчас 11 фигурантам дела, включая организатора, сообщено о подозрении по статье 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров). Вопрос об избрании им меры пресечения сейчас решается в суде.

