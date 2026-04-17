Табачный завод в Кременчуге изготавливал суррогатный яд
Совладелец лицензированного табачного завода на Полтавщине наладил массовый выпуск опасного суррогата. Для этого он замаскировал подпольный цех под легальное производство. Прокуратура уже вручила подозрения десяти лицам, которые были привлечены к процессу.
Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на Офис Генеральной прокуратуры.
На Полтавщине разоблачили изготовление контрафактных сигарет и алкоголя
Следствие завершило очередной этап расследования деятельности масштабного подпольного цеха, который функционировал в Кременчуге. Организатором схемы оказался соучредитель официально зарегистрированной табачной компании.
Используя мощности собственного предприятия, он превратил легальный завод в центр производства контрафактной продукции. Подпольный бизнес специализировался на изготовлении сигарет и крепкого алкоголя под видом известных мировых брендов.
Во время следственных действий, которые начались еще в ноябре прошлого года, правоохранители провели серию обысков и изъяли имущество общей стоимостью около 50 миллионов гривен. Среди конфискованного: полные производственные линии, 38 тонн табачного сырья, 250 тысяч готовых пачек сигарет, более 6 тысяч литров спиртного суррогата и 190 тысяч поддельных марок акцизного налога.
Экспертиза подтвердила, что продукция представляла прямую угрозу жизни людей. В табаке нашли посторонние опасные примеси, а изъятый алкоголь не отвечал никаким государственным стандартам качества.
"Это не только о налогах и теневом рынке. Это сознательное изготовление яда под видом легального продукта. Когда такие вещи попадают в продажу — под риском оказывается едва ли не каждый", — заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Товар распространяли через сеть доверенных лиц, используя грузовые перевозки за наличные и почтовые сервисы. Из-за неуплаты акцизов бюджет Украины недополучил 16 миллионов гривен.
Сейчас 11 фигурантам дела, включая организатора, сообщено о подозрении по статье 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров). Вопрос об избрании им меры пресечения сейчас решается в суде.
Читайте Новини.LIVE!