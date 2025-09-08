У Києві Львові Вінниці та Одесі відбулися молебні та хода пам’яті воїнів-розвідників

Хода людей та представників ГУР. Фото: tin-org.com

В неділю, 7 вересня, у День воєнної розвідки України, у Києві, Львові, Вінниці та Одесі пройшли молебні й хода пам’яті за загиблими воїнами-розвідниками. Ініціатором заходу виступила громадська організація "Тінь". До вшанування долучилося понад п’ять тисяч учасників — серед них ветерани, родини захисників та молодь.

Про це повідомила пресслужба ГО "Тінь".

Українці вшанували пам'ять полеглиї воїнів-розвідників

У різних містах церемонії розпочалися з хвилини мовчання, після чого відбулися молебні.

У столиці службу провели в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, у Львові воїнів вшанували на Полі почесних поховань Личаківського цвинтаря, у Вінниці — на Площі Шевченка та в Свято-Преображенському кафедральному соборі, а в Одесі — на Алеї Слави.

Молебень. Фото: tin-org.com

Після богослужінь колони з прапорами та символікою "Тіні" рушили центральними вулицями міст. Учасники підняли стяги підрозділів ГУР МО України — "Артану", "Шаманбату", "Легіону", "Кракена", підрозділів Тимура та "Кабул 9". У Києві урочисту ходу завершили підняттям прапора ГУР МО України на будівлі Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Учасники акції пам'яті. Фото: tin-org.com

Організація "Тінь" називає цю акцію своїм першим публічним кроком. Це всеукраїнська молодіжна спільнота, яка діє у шести містах України — Києві, Львові, Вінниці, Одесі, Дніпрі та Івано-Франківську. Тут юнаки та дівчата проходять фізичну, тактичну, домедичну й FPV-підготовку, набувають дисципліни, витримки та командності.

