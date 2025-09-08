Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Тисячі українців долучилися до акції пам’яті воїнів-розвідників

Тисячі українців долучилися до акції пам’яті воїнів-розвідників

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 13:47
У Києві Львові Вінниці та Одесі відбулися молебні та хода пам’яті воїнів-розвідників
Хода людей та представників ГУР. Фото: tin-org.com

В неділю, 7 вересня, у День воєнної розвідки України, у Києві, Львові, Вінниці та Одесі пройшли молебні й хода пам’яті за загиблими воїнами-розвідниками. Ініціатором заходу виступила громадська організація "Тінь". До вшанування долучилося понад п’ять тисяч учасників — серед них ветерани, родини захисників та молодь.

Про це повідомила пресслужба ГО "Тінь". 

Реклама
Читайте також:

Українці вшанували пам'ять полеглиї воїнів-розвідників

У різних містах церемонії розпочалися з хвилини мовчання, після чого відбулися молебні.

У столиці службу провели в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, у Львові воїнів вшанували на Полі почесних поховань Личаківського цвинтаря, у Вінниці — на Площі Шевченка та в Свято-Преображенському кафедральному соборі, а в Одесі — на Алеї Слави.

null
Молебень. Фото: tin-org.com 

Після богослужінь колони з прапорами та символікою "Тіні" рушили центральними вулицями міст. Учасники підняли стяги підрозділів ГУР МО України — "Артану", "Шаманбату", "Легіону", "Кракена", підрозділів Тимура та "Кабул 9". У Києві урочисту ходу завершили підняттям прапора ГУР МО України на будівлі Національного музею історії України у Другій світовій війні.

null
Учасники акції пам'яті. Фото: tin-org.com 

Організація "Тінь" називає цю акцію своїм першим публічним кроком. Це всеукраїнська молодіжна спільнота, яка діє у шести містах України — Києві, Львові, Вінниці, Одесі, Дніпрі та Івано-Франківську. Тут юнаки та дівчата проходять фізичну, тактичну, домедичну й FPV-підготовку, набувають дисципліни, витримки та командності.

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов відповів, яким є рівень підготовки та досвіду української розвідки

А представник ГУР Андрій Юсов відповів, чи бере участь Кирило Буданов у операціях розвідки.

Київ Одеса розвідка Львів Вінниця ГУР
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації