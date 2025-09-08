В Киеве Львове Виннице и Одессе состоялись молебны и шествие памяти воинов-разведчиков

Тысячи украинцев присоединились к акции памяти воинов-разведчиков
В воскресенье, 7 сентября, в День военной разведки Украины, в Киеве, Львове, Виннице и Одессе прошли молебны и шествие памяти по погибшим воинам-разведчикам. Инициатором мероприятия выступила общественная организация "Тінь". К почтению памяти присоединилось более пяти тысяч участников — среди них ветераны, семьи защитников и молодежь.
Об этом сообщила пресс-служба ОО "Тінь".
Украинцы почтили память павших воинов-разведчиков
В разных городах церемонии начались с минуты молчания, после чего состоялись молебны.
В столице службу провели в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, во Львове воинов почтили на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища, в Виннице — на Площади Шевченко и в Свято-Преображенском кафедральном соборе, а в Одессе — на Аллее Славы.
После богослужений колонны с флагами и символикой "Тини" двинулись по центральным улицам городов. Участники подняли знамена подразделений ГУР МО Украины — "Артана", "Шаманбата", "Легиона", "Кракена", подразделений Тимура и "Кабул 9". В Киеве торжественное шествие завершили поднятием флага ГУР МО Украины на здании Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
Организация "Тень" называет эту акцию своим первым публичным шагом. Это всеукраинское молодежное сообщество, которое действует в шести городах Украины — Киеве, Львове, Виннице, Одессе, Днепре и Ивано-Франковске. Здесь юноши и девушки проходят физическую, тактическую, домедицинскую и FPV-подготовку, приобретают дисциплину, выдержку и командность.
