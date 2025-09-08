Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Тысячи украинцев присоединились к акции памяти воинов-разведчиков

Тысячи украинцев присоединились к акции памяти воинов-разведчиков

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 13:47
В Киеве Львове Виннице и Одессе состоялись молебны и шествие памяти воинов-разведчиков
Шествие людей и представителей ГУР. Фото: tin-org.com

В воскресенье, 7 сентября, в День военной разведки Украины, в Киеве, Львове, Виннице и Одессе прошли молебны и шествие памяти по погибшим воинам-разведчикам. Инициатором мероприятия выступила общественная организация "Тінь". К почтению памяти присоединилось более пяти тысяч участников — среди них ветераны, семьи защитников и молодежь.

Об этом сообщила пресс-служба ОО "Тінь".

Реклама
Читайте также:

Украинцы почтили память павших воинов-разведчиков

В разных городах церемонии начались с минуты молчания, после чего состоялись молебны.

В столице службу провели в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, во Львове воинов почтили на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища, в Виннице — на Площади Шевченко и в Свято-Преображенском кафедральном соборе, а в Одессе — на Аллее Славы.

null
Молебен. Фото: tin-org.com

После богослужений колонны с флагами и символикой "Тини" двинулись по центральным улицам городов. Участники подняли знамена подразделений ГУР МО Украины — "Артана", "Шаманбата", "Легиона", "Кракена", подразделений Тимура и "Кабул 9". В Киеве торжественное шествие завершили поднятием флага ГУР МО Украины на здании Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

null
Участники акции памяти. Фото: tin-org.com

Организация "Тень" называет эту акцию своим первым публичным шагом. Это всеукраинское молодежное сообщество, которое действует в шести городах Украины — Киеве, Львове, Виннице, Одессе, Днепре и Ивано-Франковске. Здесь юноши и девушки проходят физическую, тактическую, домедицинскую и FPV-подготовку, приобретают дисциплину, выдержку и командность.

Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов ответил, каков уровень подготовки и опыта украинской разведки.

А представитель ГУР Андрей Юсов ответил, участвует ли Кирилл Буданов в операциях разведки.

Киев Одесса разведка Львов Винница ГУР
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации