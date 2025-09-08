В Киеве Львове Виннице и Одессе состоялись молебны и шествие памяти воинов-разведчиков

Шествие людей и представителей ГУР. Фото: tin-org.com

В воскресенье, 7 сентября, в День военной разведки Украины, в Киеве, Львове, Виннице и Одессе прошли молебны и шествие памяти по погибшим воинам-разведчикам. Инициатором мероприятия выступила общественная организация "Тінь". К почтению памяти присоединилось более пяти тысяч участников — среди них ветераны, семьи защитников и молодежь.

Об этом сообщила пресс-служба ОО "Тінь".

Реклама

Читайте также:

Украинцы почтили память павших воинов-разведчиков

В разных городах церемонии начались с минуты молчания, после чего состоялись молебны.

В столице службу провели в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, во Львове воинов почтили на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища, в Виннице — на Площади Шевченко и в Свято-Преображенском кафедральном соборе, а в Одессе — на Аллее Славы.

Молебен. Фото: tin-org.com

После богослужений колонны с флагами и символикой "Тини" двинулись по центральным улицам городов. Участники подняли знамена подразделений ГУР МО Украины — "Артана", "Шаманбата", "Легиона", "Кракена", подразделений Тимура и "Кабул 9". В Киеве торжественное шествие завершили поднятием флага ГУР МО Украины на здании Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Участники акции памяти. Фото: tin-org.com

Организация "Тень" называет эту акцию своим первым публичным шагом. Это всеукраинское молодежное сообщество, которое действует в шести городах Украины — Киеве, Львове, Виннице, Одессе, Днепре и Ивано-Франковске. Здесь юноши и девушки проходят физическую, тактическую, домедицинскую и FPV-подготовку, приобретают дисциплину, выдержку и командность.

Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов ответил, каков уровень подготовки и опыта украинской разведки.

А представитель ГУР Андрей Юсов ответил, участвует ли Кирилл Буданов в операциях разведки.