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Головна Новини дня Тисяча ударів на добу: Прокудін про ситуацію та жертви на Херсонщині

Тисяча ударів на добу: Прокудін про ситуацію та жертви на Херсонщині

Ua ru
29 вересня 2026 22:17
Ексклюзив
Прокудін: Росія щодня завдає близько тисячі ударів по Херсонщині
Олександр Прокудін. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів про ситуацію на Херсонщині. За його словами, вона дуже складна, оскільки російські окупанти щодня завдають близько тисячі ударів. Через обстріли в регіоні майже щодня є жертви.

Про це Олександр Прокудін розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час Карпатського саміту C8.

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Ситуація в Херсонській області

"Ситуація зараз залишається дуже складною. Щодня гинуть люди і дуже багато поранених. Близько 20 постраждалих людей за день. І це тисяча атак на день. Тому, знаєте, ситуація не змінюється", — зазначив Прокудін.

За його словами, наразі противник постійно бʼє по енергетиці та теплопостачанні. Прокудін заявив, що Херсонщина просто виживає.

"Реально кожного дня КАБами і "шахедами" знищується саме енергетична і теплова інфраструктура. Був час, коли місто було без світла, зараз відновлено", — каже він.

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Нещодавно знову був уражений енергообʼєкт шести "шахедами" одночасно. Енергетикам вдалося відновити світло за добу.

Як писали Новини.LIVE, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині гуманітарна ситуація останніми місяцями дедалі більше загострюється. Приблизно дві тисячі місцевих жителів не мають постійного доступу до питної води, продуктів харчування та електропостачання, а також позбавлені безпечної можливості залишити місто.

Раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що аграрії Херсонщини скорочують вирощування зернових культур через високий ризик їхнього займання та постійну загрозу російських дронів.

війна обстріли Херсонська область Олександр Прокудін Росія Саміт Карпатської вісімки
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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