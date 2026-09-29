Прокудин: Россия ежедневно наносит около тысячи ударов по Херсонской области

Александр Прокудин. Фото: facebook.com/alexandr.prokudin.7

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал о ситуации в Херсонской области. По его словам, она очень сложная, поскольку российские оккупанты ежедневно наносят около тысячи ударов. Из-за обстрелов в регионе почти каждый день есть жертвы.

Об этом Александр Прокудин рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время Карпатского саммита C8.

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Ситуация в Херсонской области

"Ситуация сейчас остается очень сложной. Ежедневно гибнут люди, и очень много раненых. Около 20 пострадавших в день. И это тысяча атак в день. Поэтому, знаете, ситуация не меняется", — отметил Прокудин.

По его словам, в настоящее время противник постоянно наносит удары по энергетике и теплоснабжению. Прокудин заявил, что Херсонская область просто выживает.

"Реально каждый день КАБами и «шахедами» уничтожается именно энергетическая и тепловая инфраструктура. Было время, когда город оставался без света, сейчас электроснабжение восстановлено", — говорит он.

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Недавно энергетический объект вновь был поражён шестью "шахедами" одновременно. Энергетикам удалось восстановить свет за сутки.

Как писали Новини.LIVE, во временно оккупированных Олешках в Херсонской области гуманитарная ситуация в последние месяцы всё больше обостряется. Около двух тысяч местных жителей не имеют постоянного доступа к питьевой воде, продуктам питания и электроснабжению, а также лишены безопасной возможности покинуть город.

Ранее депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что аграрии Херсонской области сокращают выращивание зерновых культур из-за высокого риска их возгорания и постоянной угрозы со стороны российских дронов.