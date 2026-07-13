Тіньовий флот, НПЗ і військові бази РФ: результати тижня операції СБУ

Результати ударів по об'єктах РФ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Служба безпеки України повідомила про результати чергового тижня 40-денної операції з ураження стратегічних об’єктів Росії. Під удари потрапили об’єкти паливно-енергетичної інфраструктури, нафтової галузі, "тіньового флоту" РФ та військові цілі. У СБУ заявили, що операція спрямована на системне послаблення воєнно-економічного потенціалу держави-агресора.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення СБУ у понеділок, 13 липня.

СБУ уразила об’єкти "тіньового флоту", НПЗ та військову інфраструктуру РФ

Служба безпеки України підбила підсумки попереднього тижня 40-денної операції з проведення далекобійних ударів по стратегічних об’єктах Росії. У відомстві зазначили, що ці спецоперації є частиною кампанії зі зниження воєнно-економічного потенціалу РФ, яку затвердив Президент України.

Серед цілей, за даними СБУ, були об’єкти "тіньового флоту" Росії, паливно-енергетична та нафтова інфраструктура, а також військові об’єкти на території РФ і тимчасово окупованих територіях.

Ураження "тіньового флоту" РФ

Однією з цілей став танкер "Blue", який входить до складу російського "тіньового флоту". Морський дрон СБУ Sea Baby уразив судно класу Suezmax, що перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України.

У СБУ повідомили, що попри спроби російської авіації перехопити морський дрон, Sea Baby успішно уразив кормову частину танкера.

Зазначається, що судно перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади, Австралії та України через перевезення російської нафти в обхід міжнародних обмежень.

Удари по паливно-енергетичній інфраструктурі РФ

Під удар також потрапила нафтоперекачувальна станція "Черкаси" у Башкортостані. Це один із ключових об’єктів системи "Транснефть — Урал", розташований за 1500 км від державного кордону України.

За даними СБУ, щонайменше вісім ударних безпілотників уразили резервуарний парк та виробничі потужності станції. Через цей об’єкт щороку транспортується майже 2 млн тонн нафтопродуктів.

Також під удар потрапила нафтобаза "Червона зоря" у Тверській області. Після влучань українських безпілотників на території об’єкта виникла пожежа. Нафтобаза забезпечує приймання, зберігання та відпуск бензину й дизельного пального.

Ще одним ураженим об’єктом стала нафтобаза "Ставропольська" у Ставропольському краї. Після атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Крім того, СБУ повідомила про ураження резервуара з нафтопродуктами та насосної станції на нафтобазі "ТЕС-Термінал-1" у Керчі.

Атаки на нафтову інфраструктуру РФ

У межах операції українські сили також завдали ударів по об’єктах нафтової галузі Росії.

Зокрема, під удар потрапили Ярославський НПЗ та нафтоперекачувальна станція "Ярославль" у Ярославській області. У СБУ зазначили, що це один із найбільших нафтопереробних заводів РФ.

Також було уражено нафтоналивний термінал морського порту "Висоцьк" у Ленінградській області. Унаслідок атаки з ладу вивели два нафтоналивні стендери та уразили три резервуари з нафтопродуктами.

Крім цього, українські безпілотники атакували НПЗ "Перший завод" у Калузькій області. Після удару на підприємстві виникла пожежа.

Ураження військових об’єктів РФ

Окремим напрямом операції стали удари по військовій інфраструктурі російських військ.

На аеродромі "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму було уражено три ангари з авіаційною технікою.

Також під удар потрапили зенітний ракетний комплекс "Панцир-С2" поблизу Сімферополя та мобільна вогнева група у Керчі.

У Кураховому та Гранітному Донецької області було завдано вогневого ураження по місцях дислокації екіпажів підрозділів БпЛА. Унаслідок атак знищено склади з дронами та бойовими частинами до них, а також наземні станції керування безпілотними системами.

Крім того, у Сорокиному Луганської області уражено склад великокаліберних засобів ураження. Після удару виникла масштабна пожежа та тривала детонація боєприпасів.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Самарській області РФ безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод, після чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. За даними росЗМІ та моніторингових Telegram-каналів, саме Сизранський НПЗ був ціллю удару.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 10 липня ГУР спільно із Силами оборони України завдали ударів по низці стратегічних об'єктів на території РФ, зокрема уразили Ільський нафтопереробний завод. У Генштабі підтвердили, що після вибухів на території підприємства виникла пожежа. Ільський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів півдня Росії та забезпечує паливом, зокрема, військову логістику армії РФ.