Тимошенко зібралася до суду, через закон про медичний канабіс
Політична партія "Батьківщина" хоче звернутися до Конституційного суду з метою скасування закону про легалізацію медичного канабісу. Голова фракції Юлія Тимощенко заявила, що цей законопроєкт "легалізує наркобізнес і наркомафію".
Про це повідомила Юлія Тимошенко.
Тимошенко хоче скасувати голосування про легалізацію медичного канабісу
Партія планує звернутися до конституційного суду з метою скасування парламентського голосування за ухвалення законопроєкту про медичний канабіс.
"Наша команда не просто буде голосувати "проти". Враховуючи, що вчора в пустому залі голосувались правки, ми будемо звертатися до Конституційного Суду і коли прийде нормальний Конституційний Суд і, сподіваюсь, нормальна влада, Україна все це сміття скасує", — вказала Тимошенко.
За словами Тимошенко таке рішення ВР призведе до створення наркобізнесів в Україні.
"Справа не в лікуванні, а в тому, що за великі, неймовірні хабарі, в країну запускаються трильйонні наркобізнеси з наркомафіями та відкривається потужний наркотрафік через Україну", — додала Тимошенко.
Нагадаємо, 21 грудня, Верховна рада України в другому читанні ухвалила законопроєкт про медичний канабіс. Його дозволять лише в медичних цілях або для наукової та науково-технічної діяльності.
Додамо, ухвалення ВР законопроєкту щодо легалізації медичного канабісу №7457 — перший крок для того, щоб 2 млн українських пацієнтів отримали такі ліки, як це відбувається у більшості цивілізованих країн світу. Ця легалізація не є узаконенням наркотичної трави марихуани, законопроєкт стосується виключно медичних засобів.
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