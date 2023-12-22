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Тимошенко собралась в суд, из-за закона о медицинском каннабисе

22 декабря 2023 01:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Тимошенко собралась в суд, из-за закона о медицинском каннабисе
Глава парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Фото: Reuters/V. Огиренко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Политическая партия "Батькивщина" хочет обратиться в Конституционный суд с целью отмены закона о легализации медицинского каннабиса. Глава фракции Юлия Тимощенко заявила, что этот законопроект "легализует наркобизнес и наркомафию".

Об этом сообщила Юлия Тимошенко.

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Партия планирует обратиться в конституционный суд с целью отмены парламентского голосования за принятие законопроекта о медицинском каннабисе.

"Наша команда не просто будет голосовать "против". Учитывая, что вчера в пустом зале голосовались правки, мы будем обращаться в Конституционный Суд и когда придет нормальный Конституционный Суд и, надеюсь, нормальная власть, Украина весь этот мусор отменит", — указала Тимошенко.

По словам Тимошенко, такое решение ВР приведет к созданию наркобизнесов в Украине.

"Дело не в лечении, а в том, что за большие, невероятные взятки, в страну запускаются триллионные наркобизнесы с наркомафиями и открывается мощный наркотрафик через Украину", — добавила Тимошенко.

Напомним, 21 декабря, Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект о медицинском каннабисе. Его разрешат только в медицинских целях или для научной и научно-технической деятельности.

Добавим, принятие ВР законопроекта о легализации медицинского каннабиса №7457 — первый шаг для того, чтобы 2 млн украинских пациентов получили такое лекарство, как это происходит в большинстве цивилизованных стран мира. Эта легализация не является узаконением наркотической травы марихуаны, закон касается исключительно медицинских средств.

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