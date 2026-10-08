Кашпіровського поховають у Вінниці: тіло привезуть з РФ

Радянський лікар-психотерапевт Анатолій Кашпіровський. Фото: росЗМІ

Тіло відомого психотерапевта й гіпнотизера Анатолія Кашпіровського можуть доправити з Росії до України. Ймовірно, маршрут проходитиме через територію Європейського Союзу, зокрема Польщу. Поховати Кашпіровського можуть на родинній ділянці у Вінниці.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

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Тіло Кашпіровського можуть доправити з РФ до України

Анатолій Кашпіровський помер у віці 87 років у лікарні. За наданою інформацією, причиною смерті стало різке падіння тиску на тлі онкологічного захворювання.

Прощання з психотерапевтом відбулося у траурному залі Троєкурівського цвинтаря в Москві. Після цього труну підготували до транспортування. За даними російських медіа, тіло Кашпіровського мікроавтобусом відправили у напрямку кордону з Білоруссю.

Поховання може відбутися у Вінниці

Російські медіа стверджують, що тіло Кашпіровського планують доправити до України через територію ЄС. Імовірно, маршрут проходитиме через Польщу.

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Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Поховати Кашпіровського можуть на родинній ділянці у Вінниці. Там спочивають його батьки — Михайло та Ядвіга.

На цій самій ділянці у 2018 році поховали його доньку від першого шлюбу Олену. Вона загинула в Канаді у 50-річному віці.

Водночас родичі Кашпіровського, як повідомляється, вирішили не кремувати його тіло. За наданою інформацією, сам психотерапевт нібито заповідав провести після смерті саме кремацію.

Життя Кашпіровського в Україні та громадянство РФ

Анатолій Кашпіровський народився у селі Ставниця на Хмельниччині. Значну частину життя він провів в Україні, зокрема працював у Вінницькій психіатричній лікарні.

Після розпаду Радянського Союзу Кашпіровський залишив своє житло в Києві та отримав російське громадянство. На початку 1990-х років він став депутатом Державної думи РФ від Ліберально-демократичної партії Росії.

Останні роки Кашпіровський жив у Росії та був депутатом Держдуми РФ від ЛДПР Володимира Жириновського.

Широку популярність Кашпіровський здобув наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років завдяки телевізійним сеансам гіпнозу та так званого зцілення. Його ефіри збирали мільйони глядачів і стали одним із найвідоміших феноменів пізньорадянського телебачення.

На початку телевізійної кар’єри Кашпіровський демонстрував хірургічні операції без анестезії. Він стверджував, що за допомогою гіпнозу може впливати на сприйняття болю пацієнтами.

Пізніше Кашпіровський проводив масові сеанси в Україні, Росії, інших пострадянських країнах та США. Він заявляв про здатність допомагати людям за допомогою гіпнозу й навіювання.

Його методи мали численних прихильників, однак медична спільнота неодноразово піддавала їх критиці.

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