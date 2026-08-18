Зеленський взяв участь у перепохованні Євгена Коновальця: деталі події

Труна Євгена Коновальця. Фото: Громадське

У вівторок, 18 серпня, останки першого голови ОУН Євгена Коновальця офіційно перепоховали в Україні. Урочиста церемонія за участю Президента Володимира Зеленського та інших чиновників відбулася на Національному військовому меморіальному кладовищі. Але це лише тимчасове місце спочинку полковника армії УНР, поки триває створення Українського національного пантеону.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на "Укрінформ".

В Києві перепоховали останки Євгена Коновальця

У заході взяв участь Президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні всі ми є учасниками події загальнонаціонального масштабу, коли Україна знову відновлює найвищу історичну справедливість, справедливість для себе. Ми повертаємо додому видатного сина українського народу. Це взірцевий воїн та вагомий державний діяч України, полковник Євген Коновалець", — заявив глава держави під час виступу.

Також Зеленський підкреслив, що життя Коновальця уособлює героїчний і водночас трагічний етап історії. За словами Президента, у той час країна не втримала незалежність через брак єдності та мудрості тогочасних політиків, проте сьогодні українці захистили своє право бути собою.

Читайте також:

Високопосадовці віддають честь під час виконання гімну. Фото: Громадське

Глава держави також анонсував подальшу роботу над поверненням останків інших видатних діячів, які спочивають за кордоном.

"Сьогодні є ще чимало імен тих, хто боровся за Україну, хто надихав і творив заради України і, на жаль, спочиває не в Україні. Ми зробимо все, аби крок за кроком повернути на рідну землю кожного і кожну зі справжніх українських героїв. Це благородна, справді благородна мета і наш обов'язок перед ними і перед усіма, з ким вони билися пліч-о-пліч заради того, щоб Україна була собою", — зазначив Зеленський.

За ходом робіт особисто спостерігав голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Він розповів, що спосіб оригінального поховання вказував на намір у майбутньому перевезти тіло в Україну. Під час розкопок фахівці виявили металевий бокс, всередині якого була дерев'яна труна, а вже в ній розміщувалася цинкова труна зі спеціальним віконцем.

"Його поховали в дерев’яній труні, а в ній була металева труна з віконцем, бо Коновальця вбили бомбою, його тіло було пошматоване, і залишилось збереженим цілісно лише обличчя, голова, яку було видно через віконце. І це обличчя Коновальця тоді забальзамували, щоби він, коли буде повертатись на Батьківщину, бачив Україну, українське небо і українців", — поділився історичними деталями Алфьоров.

Після транспортування останків до Києва їх доставили до однієї з лікарень для проведення магнітно-резонансної томографії. МРТ робили з метою перевірки цілісності кістяка полковника. Дослідження також показало, що в могилу не клали жодних особистих речей чи нагород.

Як писали раніше Новини.LIVE, у Роттердамі, 11 серпня, на цвинтарі "Кросвейк" відбулася ексгумація праху полковника Євгена Коновальця з метою його подальшого перепоховання на батьківщині.

Окремо заступник командира Третього армійського корпусу Дмитро Кухарчук, наголосив, що дана подія має фундаментальне значення через постать полковника, який збудував дієву систему національно-визвольного руху після поразки визвольних змагань початку XX століття.

Пізніше, 14 серпня, у Київському Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ пройшла масштабна церемонія прощання з видатним військово-політичним діячем. Військовослужбовці на чолі з командиром Третього армійського корпусу Андрієм Білецьким віддали останню шану засновнику ОУН, організувавши символічну передачу традицій боротьби новому поколінню захисників України.