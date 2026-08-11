Останки Євгена Коновальця повернуть в Україну: деталі

Труна і портрет Євгена Коновальця. Фото: ОП

У Роттердамі на кладовищі "Кросвейк" провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця. Прах українського військового та політичного діяча планують повернути в Україну.

Про це повідомляє ОП, передає Новини.LIVE.

Прощання з Коновальцем відбудеться у Києві

Організаційні питання щодо ексгумації та перевезення останків вирішували за дорученням Президента України Володимира Зеленського. До роботи долучилися Кирило Буданов і команда Офісу Президента, Андрій Сибіга та представники Міністерства закордонних справ, а також Олександр Алфьоров і команда Українського інституту національної пам'яті.

Після повернення прах Євгена Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонію прощання планують провести у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві. Дату та інші деталі заходу повідомлять додатково.

Чим відомий Євген Коновалець

Євген Коновалець — український військовий і політичний діяч, полковник Армії УНР, один із провідних діячів українського визвольного руху першої половини ХХ століття. Коновалець був одним із командирів Січових стрільців та відіграв важливу роль у формуванні українських військових підрозділів у період Української революції. Після поразки визвольних змагань він продовжив боротьбу за незалежність України в еміграції.

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Він став засновником Української військової організації (УВО), яка координувала український націоналістичний рух і виступала за відновлення незалежної української держави. Згодом Коновалець очолив Організацію українських націоналістів (ОУН) та став її першим керівником.

Коновалець намагався об'єднати українські політичні та військові сили навколо ідеї незалежності України. Його діяльність була спрямована на організацію визвольного руху та протидію державам, які контролювали українські землі. Полковник загинув у Роттердамі внаслідок убивства, організованого радянськими спецслужбами. Після загибелі його поховали на кладовищі "Кросвейк", де останки перебували багато десятиліть.

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