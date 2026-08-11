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Главная Новости дня Прах Евгения Коновальца вернут в Украину из Нидерландов

Прах Евгения Коновальца вернут в Украину из Нидерландов

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 15:13
Останки Евгения Коновальца вернут в Украину: подробности
Гроб и портрет Евгения Коновальца. Фото: ОП

В Роттердаме на кладбище "Кросвейк" провели эксгумацию останков полковника Евгения Коновальца. Прах украинского военного и политического деятеля планируют вернуть в Украину.

Об этом сообщает ОП, передает Новини.LIVE.

Прощание с Коновальцем состоится в Киеве

Организационные вопросы, касающиеся эксгумации и перевозки останков, решались по поручению Президента Украины Владимира Зеленского. К работе присоединились Кирилл Буданов и команда Офиса Президента, Андрей Сибига и представители Министерства иностранных дел, а также Александр Алферов и команда Украинского института национальной памяти.

По возвращении прах Евгения Коновальца перезахоронятна Национальном военном мемориальном кладбище. Церемонию прощания планируют провести в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве. Дату и другие детали мероприятия сообщат дополнительно.

Чем известный Евгений Коновалец

Евгений Коновалец — украинский военный и политический деятель, полковник Армии УНР, один из ведущих деятелей украинского освободительного движения первой половины ХХ века. Коновалец был одним из командиров Сечевых стрелков и сыграл важную роль в формировании украинских воинских подразделений в период Украинской революции. После поражения освободительной борьбы он продолжил борьбу за независимость Украины в эмиграции.

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Он стал основателем Украинской военной организации (УВО), которая координировала украинское националистическое движение и выступала за восстановление независимого украинского государства. Впоследствии Коновалец возглавил Организацию украинских националистов (ОУН) и стал ее первым руководителем.

Коновалец пытался объединить украинские политические и военные силы вокруг идеи независимости Украины. Его деятельность была направлена на организацию освободительного движения и противодействие государствам, контролировавшим украинские земли. Полковник погиб в Роттердаме в результате убийства, организованного советскими спецслужбами. После гибели его похоронили на кладбище "Кросвейк", где останки находились много десятилетий.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина и Нидерланды подписали соглашение Drone Deal, которое предусматривает расширение сотрудничества в области обороны. По словам Владимира Зеленского, соглашение открывает новые возможности для совместного производства дронов, развития технологий, обмена опытом и экспорта вооружения.

Как сообщали Новини.LIVE, министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус заявила, что страна исчерпала возможности для дальнейшей прямой военной помощи Украине. В то же время она призвала других союзников активнее поддерживать Киев, подчеркнув, что Нидерланды уже внесли значительный вклад в помощь Украине.

Офис президента Нидерланды эксгумация
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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