Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Грядка
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нидерланды больше не могут оказывать военную помощь Украине

Нидерланды больше не могут оказывать военную помощь Украине

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 13:58
Нидерланды объявили о пределе военной помощи Украине
Дилан Ешильгоз-Зегериус. Фото: УНИАН

Глава Министерства обороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус заявила, что её страна больше не имеет возможности оказывать прямую военную помощь Украине. Она подчеркнула, что будет призывать другие страны поддерживать украинцев, но Нидерланды сделали все возможное.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Новини.LIVE.

Нидерланды исчерпали возможности по оказанию военной поддержки Украине

"У нас, как у Нидерландов, больше нет возможностей, потому что мы уже сделали очень много", — сказала Ешилгез-Зегериус.

Ее спросили о новых запросах на ракеты Patriot, но глава Минобороны Нидерландов подчеркнула, что страна находится на пределе своих возможностей.

Нидерланды уже направили на военную помощь Украине 9,1 млрд евро и дополнительно предусмотрели еще 11,6 млрд евро на будущую поддержку.

Читайте также:

Кроме того, страна обязалась выделить 1 млрд евро в рамках программы PURL, которая предусматривает финансирование европейскими партнерами закупки американского вооружения для Украины.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу МИД Украины, правительство Нидерландов официально одобрило размещение на своей территории не только подготовительных процессов, но и полноценной оперативной деятельности Специального трибунала по преступлениям России против Украины.

А 3 июля украинский лидер Владимир Зеленский провел беседу с премьером Нидерландов Робом Йеттеном. Глава государства рассказал ему о последствиях российских ударов по Украине.

Нидерланды военная помощь Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации