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Главная Новости дня Зеленский провел беседу с премьер-министром Нидерландов: рассказал о последствиях атак

Зеленский провел беседу с премьер-министром Нидерландов: рассказал о последствиях атак

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2026 00:59
О чем 3 июля 2026 года беседовали президент Украины и премьер-министр Нидерландов
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен на совместной пресс-конференции в Мидделбурге 16 апреля этого года. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

В пятницу, 3 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Украинский лидер рассказал главе нидерландского правительства о последствиях российских ударов. Только обстрел Киева в ночь на 2 июля унес жизни 30 человек.

Об этом со ссылкой на главу государства сообщает Новини.LIVE.

Президент України 3 липня 2026 року переговорив із прем'єр-міністром Нідерландів
Скриншот сообщения Владимира Зеленского

О чем говорили Владимир Зеленский и Роб Йеттен

Президент отметил, что партнеры готовы принимать меры для защиты жизни украинцев. Ключевой темой сотрудничества Украины и Нидерландов является ПВО. Зеленский поблагодарил Нидерланды за солидарность, поддержку и то, что они согласились принять на своей территории Специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины.

«Это решение позволит привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии, а не только за его последствия», — подчеркнул глава государства.

Также он добавил, что график следующих встреч с представителями Нидерландов уже согласован.

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Как писал Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, Украине необходимы антибаллистические системы ПВО. Поддержку со стороны международных партнеров нужно усилить. Такое заявление он сделал после атаки РФ на Киев, в результате которой 30 человек погибли, а почти сто — пострадали.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента Владимира Зеленского сообщал о встрече с командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса Олегом Ляшко. Стороны обсуждали потребности украинских военных. Отдельно уделили внимание повышению мотивации среди военных.

 

Владимир Зеленский Нидерланды политики
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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