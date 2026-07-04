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Головна Новини дня Зеленський провів розмову із прем'єр-міністром Нідерландів: розповів про наслідки атак

Зеленський провів розмову із прем'єр-міністром Нідерландів: розповів про наслідки атак

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 00:59
Про що 3 липня 2026 року розмовляли президент України та голова уряду Нідерландів
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен на спільній пресконференції в Мідделбурзі 16 квітня поточного року. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

У п'ятницю, 3 липня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Український лідер розповів очільнику нідерландського уряду про наслідки російських ударів. Лише обстріл Києва в ніч проти 2 липня забрав життя 30 людей.

Про це з посиланням на голову держави передає Новини.LIVE.

Президент України 3 липня 2026 року переговорив із прем'єр-міністром Нідерландів
Скриншот повідомлення Володимира Зеленського

Про що говорили Володимир Зеленський і Роб Єттен

Президент зазначив, що партнери готові вживати заходів, аби захистити життя українців. Ключовою темою співпраці України та Нідерландів є ППО. Зеленський подякував Нідерландам за солідарність, підтримку і те, що вони погодилися прийняти на своїй території Спеціальний трибунал щодо злочину російської агресії проти України.

"Це рішення дасть змогу притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії саме за злочин агресії, а не лише за його наслідки", — наголосив голова держави.

Також він додав, що графік наступних зустрічей із представниками Нідерландів уже узгодили.

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Як писав Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, Україна потребує антибалістичних систем ППО. Підтримку від міжнародних партнерів треба посилити. Таку заяву він зробив після атаки РФ на Київ, унаслідок якої 30 людей загинули, а майже сто — постраждали.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на президента Володимира Зеленського повідомляв про зустріч з командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу Олегом Ляшком. Сторони говорили про потреби українських військових. Окремо приділили увагу посиленню мотивації серед військових.

 

Володимир Зеленський Нідерланди політики
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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