Зеленский встретился с Олегом Ляшко и обсудил нужды армии

Президент Украины Владимир Зеленский и командир 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса Олег Ляшко. Фото: Зеленский/Facebook

В пятницу, 3 июля, Президент Владимир Зеленский провел встречу с командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса Олегом Ляшко. В ходе беседы они обсудили наиболее актуальные потребности украинских военных и государственные решения, которые могут усилить поддержку защитников. Особое внимание глава государства уделил необходимости сохранения единства украинского общества во время войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Зеленский провел беседу с Олегом Ляшко

По словам главы государства, беседа с командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем была откровенной и касалась прежде всего потребностей украинской армии на фронте. Это подразделение выполняет боевые задачи в Донецкой области, поэтому президент подчеркнул важность непосредственного диалога с военными, которые ежедневно участвуют в боевых действиях и могут объективно оценить первоочередные потребности войск.

Во время встречи Зеленский и Ляшко также обсудили, какие решения на государственном уровне способны укрепить поддержку украинских защитников и положительно повлиять на моральный дух личного состава. В то же время Зеленский подчеркнул, что одним из ключевых факторов устойчивости Украины остается единство общества, ведь любые внутренние разногласия лишь играют на руку врагу.

Президент поблагодарил военных за службу и подчеркнул, что государство должно и впредь прислушиваться к тем, кто непосредственно защищает Украину на передовой.

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"Очень искренний разговор с Олегом Ляшко — с командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса. Подразделение защищает нашу Донецкую область, и важно услышать, какие запросы армии наиболее актуальны сейчас и какие политические шаги государства могут повысить мотивацию наших военных. Единство имеет значение, и не должно быть поводов для раскола нашего общества. Спасибо! Слава Украине!", — написал украинский лидер.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 3 июля 2026 года Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником и поблагодарил их за защиту украинского неба. Он подчеркнул, что именно зенитчики являются основной силой, сдерживающей российскую авиацию и ежедневно уничтожающей ракеты, дроны и другие воздушные цели. Также глава государства отметил, что украинские военные успешно освоили современные системы ПВО.

Новини.LIVE также сообщали, что Зеленский поблагодарил военнослужащих армейской авиации за мужество и самоотверженную службу во время полномасштабной войны. По его словам, украинские пилоты уже выполнили тысячи боевых миссий, поддерживая войска на фронте, эвакуируя раненых и уничтожая вражеские цели. Глава государства подчеркнул, что экипажи ежедневно работают в чрезвычайно опасных условиях, защищая Украину и её граждан.