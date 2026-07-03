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Главная Новости дня Тысячи боевых вылетов: Зеленский поблагодарил пилотов армейской авиации

Тысячи боевых вылетов: Зеленский поблагодарил пилотов армейской авиации

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 13:09
Зеленский поблагодарил армейскую авиацию ВСУ за героизм
Термінова новина

Президент Владимир Зеленский официально отметил героизм и результаты работы подразделений украинской армейской авиации в ходе полномасштабной войны. Глава государства подчеркнул, что на счету наших летчиков уже тысячи успешно выполненных сложных боевых миссий на передовой и в тылу. Украинские экипажи каждую ночь и каждый день уничтожают вражеские ударные беспилотники, обеспечивая защиту мирных жителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

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Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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