Зеленський подякував за героїзм армійській авіації ЗСУ

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Президент Володимир Зеленський офіційно відзначив героїзм та результати роботи підрозділів української армійської авіації під час повномасштабної війни. Очільник держави наголосив, що на рахунку наших льотчиків вже є тисячі успішно виконаних складних бойових місій на передовій та в тилу. Українські екіпажі щоночі та щодня знищують ворожі ударні безпілотники, забезпечуючи захист для мирних жителів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

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