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Головна Новини дня Тисячі бойових місій: Зеленський подякував пілотам армійської авіації

Тисячі бойових місій: Зеленський подякував пілотам армійської авіації

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 13:09
Зеленський подякував за героїзм армійській авіації ЗСУ
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський офіційно відзначив героїзм та результати роботи підрозділів української армійської авіації під час повномасштабної війни. Очільник держави наголосив, що на рахунку наших льотчиків вже є тисячі успішно виконаних складних бойових місій на передовій та в тилу. Українські екіпажі щоночі та щодня знищують ворожі ударні безпілотники, забезпечуючи захист для мирних жителів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Новина доповнюється...

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Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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